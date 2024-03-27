Сиквел Cyberpunk 2077 обещает уникальное "слияние фильма и игры"

Компания CDPR ищет старшего дизайнера кинематографических сцен для сиквела Cyberpunk 2077. Интересно, что вторая игра франшизы должна будет предложить "уникальное слияние фильма и игры", которое выведет визуальное оформление на новый уровень.
Согласно вакансии, будущая команда сосредоточится на создании кинематографических сцен. В них будут сочетаться захват движения, лучшая в своем классе анимация и другие методы визуализации, чтобы создать нечто поистине удивительное.
Высокоинтерактивные кинематографические сцены с использованием библиотек анимации и захвата движения, создающие уникальное слияние фильма и игры.
Похоже, это совершенно новое направление, в котором движется индустрия. Хидео Кодзима уже не раз анонсировал игры с большим упором на элементы кинематографа, такие как Physint и OD, которые будут связаны как с PlayStation, так и с Xbox.
Кроме того, грядущая Death Stranding 2, по слухам, будет стирать границы между вымыслом и реальностью благодаря движку Decima. В общем, мы ожидаем, что в ближайшие годы презентация игр совершит еще один огромный скачок.
Кроме того, в вакансии есть намек на совершенно иной маршрут для сюжетных сцен. Если в оригинальной игре они были от первого лица, то в этой, возможно, будут показаны сцены и от третьего лица, что позволит по-новому взглянуть на погружение в игру.
Будто Quantum Break пахнуло...
Катсцены с mocap это уже давно стандарт для больших проектов. Собственно, поэтому сделать хорошую игру гораздо сложнее, чем снять фильм. И давно уже нужна особая премия для актеров, снимающихся в играх. Раз уж старые пердуны из киноакадемий косо смотрят на игроискусство.
Да да да, в Киберкек 2077 тоже обещали много чего, было, проходили
Круто! Будем ждать лучшей игры года, ну в котором она выйдет! )))
Как по мне с таким последние финалки справились,"побегал-кат-сцена-побегал-кат-сцена",выглядит как интерактивное кино с экшеном. По-крайней мере как по мне сделано круто.
Только бы озвучку ГГ сохранили. А то не дай Бог насмотрятся на BG3 и тамошнего глухонемого ГГ и у себя такого сделают.