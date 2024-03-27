Сиквел Cyberpunk 2077 обещает уникальное "слияние фильма и игры"

Компания CDPR ищет старшего дизайнера кинематографических сцен для сиквела Cyberpunk 2077. Интересно, что вторая игра франшизы должна будет предложить "уникальное слияние фильма и игры", которое выведет визуальное оформление на новый уровень.

Согласно вакансии, будущая команда сосредоточится на создании кинематографических сцен. В них будут сочетаться захват движения, лучшая в своем классе анимация и другие методы визуализации, чтобы создать нечто поистине удивительное.

Высокоинтерактивные кинематографические сцены с использованием библиотек анимации и захвата движения, создающие уникальное слияние фильма и игры.

Похоже, это совершенно новое направление, в котором движется индустрия. Хидео Кодзима уже не раз анонсировал игры с большим упором на элементы кинематографа, такие как Physint и OD, которые будут связаны как с PlayStation, так и с Xbox.

Кроме того, грядущая Death Stranding 2, по слухам, будет стирать границы между вымыслом и реальностью благодаря движку Decima. В общем, мы ожидаем, что в ближайшие годы презентация игр совершит еще один огромный скачок.

Кроме того, в вакансии есть намек на совершенно иной маршрут для сюжетных сцен. Если в оригинальной игре они были от первого лица, то в этой, возможно, будут показаны сцены и от третьего лица, что позволит по-новому взглянуть на погружение в игру.