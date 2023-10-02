В разработке сиквела Cyberpunk 2077 на Unreal Engine 5 будут использованы наработки оригинальной игры ©

Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty для студии CD Projekt RED стало последним игровым проектом, где использовался собственный движок REDengine. Команда официально перешла на Unreal Engine 5 и будет активно использовать новые технологии во время создания продолжения. Несмотря на смену движка, разработчики собираются активно использовать в сиквеле наработки оригинальной Cyberpunk 2077.

Геймдиректор Гейб Аматанджело в недавнем разговоре с журналистами поспешил успокоить инвесторов и фанатов, которые беспокоятся о сроках производства сиквела Cyberpunk 2077. По его словам, создание второй части займет у студии меньше времени, чем первая игра. В этом разработчикам помогут имеющиеся наработки из оригинального проекта. Какие именно наработки имеются в виду, геймдиректор уточнять не стал. Вероятно, под этим подразумеваются визуальные материалы и некоторые инженерные системы, которые могут быть универсальными.

В интервью Аматанджело признался, что движок Unreal Engine 5 может вызвать дополнительные трудности перед разработчиками. Однако он смотрит на этот фактор достаточно оптимистично. По мнению разработчика, этот движок отличается высокой универсальностью и стабильностью уже сейчас. Он позволит сэкономить для CD Projekt RED время на оптимизацию и настройку, кроме того, им будет активно помогать инженеры из Epic Games.

Напомним, официально о разработке продолжения Cyberpunk 2077 было объявлено в октябре 2022 года. Игра проходит под кодовым названием Project Orion, и её разработка полноценно начнется в начале 2024 года под руководством создателей дополнения Phantom Liberty.