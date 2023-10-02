В разработке сиквела Cyberpunk 2077 на Unreal Engine 5 будут использованы наработки оригинальной игры

Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty для студии CD Projekt RED стало последним игровым проектом, где использовался собственный движок REDengine. Команда официально перешла на Unreal Engine 5 и будет активно использовать новые технологии во время создания продолжения. Несмотря на смену движка, разработчики собираются активно использовать в сиквеле наработки оригинальной Cyberpunk 2077.
Геймдиректор Гейб Аматанджело в недавнем разговоре с журналистами поспешил успокоить инвесторов и фанатов, которые беспокоятся о сроках производства сиквела Cyberpunk 2077. По его словам, создание второй части займет у студии меньше времени, чем первая игра. В этом разработчикам помогут имеющиеся наработки из оригинального проекта. Какие именно наработки имеются в виду, геймдиректор уточнять не стал. Вероятно, под этим подразумеваются визуальные материалы и некоторые инженерные системы, которые могут быть универсальными.
В интервью Аматанджело признался, что движок Unreal Engine 5 может вызвать дополнительные трудности перед разработчиками. Однако он смотрит на этот фактор достаточно оптимистично. По мнению разработчика, этот движок отличается высокой универсальностью и стабильностью уже сейчас. Он позволит сэкономить для CD Projekt RED время на оптимизацию и настройку, кроме того, им будет активно помогать инженеры из Epic Games.
Напомним, официально о разработке продолжения Cyberpunk 2077 было объявлено в октябре 2022 года. Игра проходит под кодовым названием Project Orion, и её разработка полноценно начнется в начале 2024 года под руководством создателей дополнения Phantom Liberty.
Вот на анриле 5 у них лагодром будет.
спорный момент
Нафига они это делают... Делайте новую карту в Киберпанке и новый сюжет, транспорт и т.д. Новая игра за 2-3 года готова, нафига изобретать велосипед каждый раз...
Даже не пытайся объяснять, тут эксперты ванги, они тебе 100% инфу дадут.
Они полностью переходят на UE.
Все упирается в финансовый вопрос. Реды зарабатывают по меркам индустрии не очень много.
Спасибо за статью.
Ну, какой бы не был движок удобный, мне кажется все равно понадобится минимум 3 года на разработку игры.
Да они ее лет 5 будут делать, потом скажут извините новый движок же)
да, 3-5 лет. это нормальный срок.
И зря вы так относитесь к Редам. Учитывая, что они сдержали обещание и сделали эталонное длс и игру, можно ждать крутую игру с неплохой оптимизацией
Я думаю, что пока они выпустят и допилят ремейк ведьмака, то уже УЕ6 выйдет или они будут все подряд выпускать и потом годами до ума доводить, так как с панком проканало...
Мне кажется, что без качественного скачка аппаратных графических возможностей выпуск уе6 не имеет смысла. Там же весь фокус в добавлении всяких графических примочек вроде освещения, а у нас тут 4090 впритык тянет трассировку пути в 4к
Настолько больших проектов на UE не выходило, ни на четвёртой версии, ни на пятой. Двигло хайповое, специалистов много. Проекты меньшего масштаба реализуются на UE очень хорошо, взять хоть It Takes Two, Sackboy ABA и Atomic Heart. У нытиков фальстарт. Почему бы для начала не дождаться релиза и уже после гундеть во всю дырку?)
Скорее бы. После допа хочется еще больше Киберпанка)
Да да. Много будем угонять тачек и отбивать контейнеры, пока выйдет вторая часть.
Уже представляю, как по крупицам будут подавать информацию
Где то через 2 года будет наверное Анонс игры уже с утвержденным названием игры.
Потом через год, надеюсь, можно будет уже предзаказ оформлять.
А пока, наслаждаемся игрой
у нас как минимум осталась неразгаданная тайна статуи ff. А в допе добавили еще больше подсказок, странный ноутбук с символами из ведьмака и игровой автомат с игрой в стиле Дум, который немного двигает подсказку дальше.
Мне вот очень интересно куда отлетели люди с начала разработки основной игры.Те 2,5 специалиста, которые обтачивали движок и т.д....неужели с ними нельзя было договориться и уговорить нормально закончить проект.Хотя бы уже после релиза игры...
За разработку продолжения будет отвечать новый офис в Бостоне. Там говорят будет +- 500 сотрудников. Переход на новый движок видимо имеет какие то экономические причины
Нет. Я имел ввиду основную игру.
ну, у меня особых проблем с Киберпанком не было и до обновления 2.
Единственный баг был в миссию Отпусти меня глубина, там Джуди исчезала. Решался баг простым переключением языка с русского на английский. И все.
После 2.0 и фантом либерти ни фпс ни других проблем не было.
Потом правда меня Майксрософт подвёл, обновление КВ 5300219 сделал так, что игра играла ужасно, фпс просел, были фризы через каждые 3 секунды, на любых настройках. Вот так и прошел первый раз игру.
Только потом случайная статья помогла мне.
Сейчас высокие настройки без лучей. фпс 40-55
А у меня дикие просто вылеты начались,хотя изначально более 600 часов наиграл без проблем(.Помогли старые дрова от видяхи - вот и не знаю кого винить - Редов, Майков или Нвидеа:)
а какое у тебя железо?
А я-то думал они уволят всех кто видел первую часть и начнут разработку с абсолютного 0.
А как хорошо делается открытый мир на Unreal мы видели в The Outer Worlds.
да эти движки эпика вообще дрочь дичайшая, разве что они условно бесплатные
Вот это Я вообще не понимаю! Игры классные, сюжет. геймплей, и тд всё на уровне. Ну есть косяки, но на фоне филдов всяких игры редов просто - БРИЛИАНТ среди ..... Самобытность и тд, ну чё ещё людям надо? Клепай игры зарабатывай как вон колда делает, десятилетиями не меняя движки. Так нет, начинается. Или это предпосылки к слиянию? и студия всё таки продана, просто в свете выхода обновленной версии не стали объявлять.
Метро таки сделают? Впрочем, очень интересно что наделают. И в каком оно будет состоянии на релизе. :))))
учитывая постоматы с тп , метро не имеет смысла
Зачем тратить ресурсы на то, чем никто не будет пользоваться? Или у тебя этот вопрос в заднице свербит из за обещаний поляков?
метро нужно не для перемещения, а как интерактивная локация. в мегаполисах в общественном транспорте жизнь кипит и многие там проводят значительную часть времени.
в нем, разумеется, должен происходить и какой-то сюжет, квестовые события, случайные встречи и тд тп.
странно, что кто-то не въезжает в такие элементарные вещи.
Сделать например как в боевичках - на крышу вылазят, сражаются на скорости и пригинаются, чтоб по башке палкой с потолка не получить)
Они со своим движком работать не умеют а тут на анрыл позарились.
Всё же проблема всего самописного именно в том, что почти всегда там есть очень неочевидное поведение, которое только что нанятому сотруднику совсем не ясно. Да и документация обычно стремится к 0.
как какие наработки? конечно же - неработающие копы,управление и физика транспората из 80х годов,баги,кривые анимации.........ну и сюжетную составляющую надо не забыть испоганить
Ну надо же, опять эти польские бараны решили всё изменить. Сначала свой движок сделали, потом им же начали пользоваться, а теперь опять всё бросят ради анреала. Че они там такого наработали-то, а? Дрова-то свои не сложили, да и геймплей сюжетан - так себе был. А теперь опять всё начинать придется. Да клали они на наработки, просто очередной пресс-релиз выпустить надо было, чтоб инвесторов успокоить. Не думаю, что раньше 2027 мы второй панк увидим. А то и 2029 будет. Вот с тех пор точно будут уже на УЭ7 переходить, бараны :)
И ведь найдутся же гении, которые в 2030+ году будут пытаться запустить киберпанк 2 на 1060 и жаловаться на оптитмизон))