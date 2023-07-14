Малайзийские разработчики анонсировали ролевую игру под рабочим названием Project Survival ©

Издательство Shueisha Games и разработчик Magnus Games Studio анонсировала Project Survival (рабочее название), ролевую игру о выживании, выходящую на различных платформах, включая ПК через Steam. Дата выхода не сообщается. Игра будет поддерживать одного игрока в автономном режиме и до 25 игроков в онлайне.

Project Survival - это аниме-фэнтезийная игра в жанре выживания, приручения монстров и приключений в открытом мире, которую можно проходить в одиночку или с друзьями. Отправляйтесь в эпическое путешествие в захватывающей фэнтезийной игре на выживание, которая доведёт ваши навыки и инстинкты до предела. После разрушительного уничтожения своего мира вы оказываетесь в неизвестной вселенной, кишащей опасными и удивительными формами жизни. Только от вас зависит, сможете ли вы адаптироваться, выжить и процветать в этом потрясающем новом мире.