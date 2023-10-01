Состоялся анонс ретро-шутера Project Warlock: Lost Chapters ©

Издатель Retrovibe и разработчик Buckshot Software анонсировали шутер от первого лица Project Warlock: Lost Chapters для PC (Steam). Его запуск состоится в 2024 году.

Project Warlock: Lost Chapters - это продолжение истории о титулованном маге, который противостоял повелителю демонов и его приспешникам. Плавная перестрелка, стаи врагов, обширный арсенал и множество секретов - все это предлагает несколько часов классического и увлекательного геймплея.

После событий оригинальной кампании Project Warlock вам предстоит взять на себя роль нового героя, которому предстоит противостоять новой угрозе. Путешествие в Lost Chapters начинается на космической станции, кишащей щупальцеобразными инопланетянами, их большеголовыми собратьями и маниакальной нежитью. Чтобы встретиться с новыми демонами лицом к лицу, вы получите доступ к совершенно новому арсеналу, включающему такие новинки, как лазерный цепной пистолет и энергетический меч, а также другие смертоносные орудия разрушения.