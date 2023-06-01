Анонсирована MMORPG Project XT ©

Корейская компания Blackstorm представила Project XT, новую MMORPG, разработанную на движке Unreal Engine 5 и отличающуюся стилизованной графикой. Авторы раскрыли первые подробности об игре, которую планируется выпустить на ПК.



Blacstorm описывает Project XT как MMORPG, сочетающую PvPvE, и ставящую нас на место Некстеров, "новой породы людей", наделенных определенными сверхспособностями. Главные герои, за историями которых мы будем следить, могут манипулировать землей, электричеством, пространством под названием "A-Space", кровью, тенями и превращать свое воображение в реальность.

Синопсис игры рассказывает нам, что "Мировая война, вызванная вторжением в окружающие страны могущественной гегемонистской нации под названием Соларус, была остановлена вмешательством Республики Фларика и ее союзников. В конце концов, Соларус согласился остановить войну, применив ядерное оружие для защиты своей территории от сил вторжения.



Впоследствии было создано наднациональное объединенное правительство под названием U.N.I.T.E. для постоянного предотвращения глобальных конфликтов и содействия развитию и миру человечества. Началось восстановление разрушенных городов и оживление экономики, а Джейми из Хронакса предоставил огромное количество материалов для устранения загрязнения от ядерного и химического оружия, укрепляя свои позиции и превращая Хронакс в глобальное общество.



Однажды видеоролик о человеке со сверхспособностями, размещенный в социальных сетях, привлек внимание правительства UNITE. Осознав, что люди со сверхспособностями существуют, оно взяло на себя проект, которым занималось бывшее секретное разведывательное агентство Флариция, назначив корпорацию Хронакс в качестве компании-партнера. Доктор Лим под руководством Хронакс продемонстрировал, что использование упавших небесных осколков и частиц, содержащихся в них, является ключом к получению сверхспособностей в процессе исследования. В конце исследования люди со сверхспособностями были официально представлены миру и названы Некстерами, новым типом людей".



На данный момент окно запуска не объявлено, и известно только, что Project XT выйдет на ПК. Blackstorm нацелена на глобальный релиз.