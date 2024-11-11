Авторы Project Zomboid готовятся к релизу масштабного обновления Build 42

Project Zomboid, популярная игра на выживание, готовится к крупному обновлению — Build 42. Это обновление обещает быть настоящей вехой для игры, которая давно привлекала внимание игроков своей глубокой механикой и атмосферой. Ожидается, что обновление будет выпущено в тестовой версии в ближайшие несколько месяцев, с возможностью появления публичной версии позже, в зависимости от результатов тестирования.

Build 42 вводит несколько значительных изменений, включая улучшения в крафтинге и создании предметов, которые ранее были ограничены. Новые возможности в ремесле, такие как гончарное дело, ковка и обработка камня, принесут новые способы взаимодействия с миром игры. Также будут добавлены подвалы и высотные здания — в том числе небоскрёбы, высотой до 32 этажей, а также подземелья, бункеры и «комнаты паники».

Одним из самых заметных нововведений станет новая система освещения, которая значительно улучшит атмосферу ужаса и напряжения. Тестеры игры уже отмечают, что темнота в Build 42 создает реальное чувство страха, и игроки будут вынуждены использовать факелы для исследования.

Кроме того, в игру добавят три новых города, больше транспортных средств, одежды и функциональных предметов, таких как палатки и спальные мешки. Также ожидаются улучшения в фермерстве, животноводстве, рыбалке и охоте. Важным аспектом обновления станет адаптивный саундтрек, который будет менять музыку в зависимости от действий игрока.