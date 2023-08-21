Разработчики Project Zomboid рассказывают про новые звуки и предметы

Во-первых, краткий обзор трех из четырех основных столпов сборки 42 — речь идет об обновлении системы крафта, улучшении MP, улучшении высоты/производительности/освещения и, наконец, о животных — которых придется подождать до следующего недельника.

Турбо завершает работу над системами верстаков для тестов на следующей неделе, после того как команда определилась с некоторыми способами максимизировать их полезность как для собственных разработчиков, так и для моддеров. Результаты впечатляют, и процесс проектирования верстаков продолжает расширять эти системы с помощью нового дерева технологий и существующих «устройств» на всей карте PZ (такие объекты, как бензоколонки, колодцы, водяные насосы и т. д., также в конечном итоге будут привязаны к новой системе, но, возможно, не в первоначальном релизе).

Далее: технический апгрейд. На этой неделе главным событием было улучшение нового поля зрения и продолжающаяся работа над добавлением глубины тайла, которое уберет раздражающее отсечение персонажей/стен и, в конечном итоге, сделает правильное добавление лежания и сидения во всех четырех направлениях.

Наряду с этим, фундаментальные изменения движка сломали некоторые игровые аспекты, которые теперь надо чинить. Например, исчезла вспышка от выстрелов, двери перестали трястись при ударах, зомби перестали рендериться на «скрытых» этажах и многое другое.

Наконец, четыре программиста и два тестировщика, работающие над мультиплеером: два кодера занимаются текущей миссией по переносу всех операций с инвентарем игроков с клиента на сервер, а еще двое занимаются общими ошибками мультиплеера и необходимой полировкой. За последние две недели ребята также подключали новые системы, такие как переработанная рыбалка, к сетевому коду — и с нетерпением ждут возможности добавить животных.

ЗВУКИ

На прошлой неделе Майкл и Маттео, основные специалисты по PZ из компании Formosa, воспользовались возможностью, чтобы провести полностью новый сеанс микширования аудио игры.

Мы всё ещё ждем некоторых улучшенных настроек окклюзии для помещения/улицы и т.п., а также некоторых настроек звуков, связанных с игроком, но в остальном было изменено и добавлено следующее:

Перебалансировано всё огнестрельное оружие - их звуки относительно друг друга звучат правдоподобнее.

Изменены звуки выстрелов в зависимости от местонахождения (внутри помещения или на улице).

Перебалансированы звуки окружения (от кроватей до тумана, дождя, ветра и т. д.)

Переработаны некоторые настройки микшера/маршрутизация для реверберации, что позволило создать очень приятное пение птиц.

Возвращены некоторые изменения громкости/фильтра при приближении камеры, но они всё ещё незначительные.

Улучшения голосов зомби. Теперь, когда вас кусают много зомби одновременно, у вас не будет каши из звуков укусов.

Звуки зомби и звуки животных теперь лучше звучат одновременно с музыкой.

Разработчики крайне довольны человеческими звуками (см. предыдущий недельник), но внезапно они поняли, что иметь только 2 голоса (мужской и женский) будет немного странно, особенно в мультиплеере. Поэтому сейчас они думают над тем, как нанять больше актеров и актрис с разными голосами.

ДРУГИЕ НОВИНКИ

Как всегда, есть множество небольших дополнений от других членов команды.

Новые контейнеры.

Корзина для пикника, садовая корзина, корзина для рыбалки, футляры для музыкальных инструментов, импровизированная сумка-слинг, новые версии спортивной сумки Sheriff и SWAT, защитные чехлы, чехлы для винтовок и лямки ALICE Belt and Suspender — зеленая и камуфляжная версия.

Продолжение модернизации фермерства.

Ведется работа над системами для удобрений, компоста и насекомых-вредителей. Оптимизация, перебалансировка, составление, упрощение и разработка того, какие ещё новые культуры потребуются и многое другое.

Возможность клеить обои.

А также возможность полностью отмыть стены от грязи.

Новые инструменты.

Новые штуковины для управления скриптами. После выпуска 42 билда это должно облегчить жизнь моддерам. Например, утилита, которая экспортирует отображаемые имена элементов из их скриптов для создания новых файлов перевода для этих элементов, если у них еще нет такового.

Зонирование.

Для расширения карты выполняется одна из наиболее обременительных задач картографирования — по сути, помечается вся карта, чтобы игра знала, что где должно происходить и что где должно появляться.

На этом изображении светло-зелено-голубые поля — это поля, светло-зеленые — леса, темно-зеленые — густые леса, синие — дороги, лиловые — городские районы, а синие квадраты — новые зоны животных. Между тем крошечные розовые точки — это парковочные места для транспортных средств всех видов, а желтые — для обычной растительности. Другие цвета обозначают различные события, специальные типы зомби и т. д.

Расширение команды разработчиков.

Успех 41 билда позволил разработчикам продолжить расширяться и пополнять команду новыми ценными кадрами, чтобы не прекращать работу над Project Zomboid