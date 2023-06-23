Улучшения крафта и связь с Discord - Авторы Project Zomboid о грядущих изменениях ©

Разработчики игры Project Zomboid активно работают над улучшением системы крафта и внедрением функционала коллаборации с Discord. Они делают крафт более удобным и гибким, чтобы моддерам было проще создавать различные предметы. Также они планируют добавить возможность связывать все машины и устройства на карте, чтобы они работали по одному принципу.

Помимо этого, разработчики работают над интеграцией Discord, дабы серверы могли взаимодействовать непосредственно с игрой. Это откроет новые возможности для серверов с ролевой направленностью и позволит проводить интересные игровые события.

Обновления в Project Zomboid придадут игре больше свободы и разнообразия, а также предоставят разработчикам больше инструментов для создания увлекательных машин и предметов. Эти изменения сделают игру еще интереснее и разнообразнее.