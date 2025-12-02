Первые геймплейные кадры PUBG: Black Budget попали в сеть

Похоже, в сеть попали первые кадры геймплея нового шутера с добычей, PUBG: Black Budget, от PUBG Corporation. Это видео с текущего этапа закрытого альфа-тестирования ПК.

Хотя мы не знаем, какие характеристики ПК использовал инсайдер, нам доступны некоторые показатели производительности. Похоже, игра может работать со скоростью 100 кадров в секунду при наличии подходящей конфигурации ПК.

KRAFTON запустит закрытый альфа-тест в этом месяце. Альфа-тест начнётся 12 декабря и продлится до 22 декабря. Желающие могут запросить доступ к нему на странице в Steam.

В PUBG: Black Budget вы играете за Подрядчика, сурового солдата, нанятого для секретной миссии на далёком острове. Ваша задача — добыть сверхсекретные технологии со старой исследовательской базы. Однако есть серьёзная проблема: остров застрял во временной петле, вызванной странной силой, называемой Аномалией. Вам предстоит собирать мощные артефакты, изучать их и постепенно раскрывать тайну секретного проекта SAPIENS.