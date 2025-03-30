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PUBG Mobile 19.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Королевская битва
3.6 7 оценок

Годзилла возвращается в PUBG Mobile в честь юбилея игры

Simple Jack Simple Jack

Мобильный хит PUBG Mobile, разработанный LightSpeed & Quantum Studio (Tencent Games), празднует восьмилетие громким событием. Разработчики объявили о новой коллаборации с франшизой «Годзилла», представив тематические костюмы и предметы.

В рамках ивента игроки смогут получить облики, вдохновлённые Годзиллой, Пылающим Годзиллой, Королём Гидорой и Мехагодзиллой. Анонс состоялся в официальном аккаунте PUBG Mobile в X (Twitter), где также был опубликован трейлер события.

Подобные коллаборации стали одной из ключевых стратегий игры, позволившей ей сохранять популярность. Ранее PUBG Mobile сотрудничала с Mission: Impossible, Resident Evil 2 и Godzilla: King of the Monsters.

Событие уже стартовало и продлится до 6 мая 2025 года. Игра доступна бесплатно в App Store и Google Play.

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-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

Очередной бред.

3
Mudak2005

Детям нравится. Отсюда убогие клоунские шмотки и дибильные танцы в неплохом в целом шутере

1
БазилиоВася

Прекрасно расчудесно

0
kotasha

Так понимаю сперли идею у фортнайта, не так давно было ещё и скин был Годзиллы.

0