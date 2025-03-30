Годзилла возвращается в PUBG Mobile в честь юбилея игры

Мобильный хит PUBG Mobile, разработанный LightSpeed & Quantum Studio (Tencent Games), празднует восьмилетие громким событием. Разработчики объявили о новой коллаборации с франшизой «Годзилла», представив тематические костюмы и предметы.

В рамках ивента игроки смогут получить облики, вдохновлённые Годзиллой, Пылающим Годзиллой, Королём Гидорой и Мехагодзиллой. Анонс состоялся в официальном аккаунте PUBG Mobile в X (Twitter), где также был опубликован трейлер события.

Подобные коллаборации стали одной из ключевых стратегий игры, позволившей ей сохранять популярность. Ранее PUBG Mobile сотрудничала с Mission: Impossible, Resident Evil 2 и Godzilla: King of the Monsters.

Событие уже стартовало и продлится до 6 мая 2025 года. Игра доступна бесплатно в App Store и Google Play.