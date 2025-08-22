Новый трейлер PVKK показал гигантскую пушку и подготовку к межпланетной обороне

На gamescom 2025 был представлен новый трейлер PVKK – игры о планетарной обороне, где игрокам предстоит управлять массивной пушкой, защищая родной мир от инопланетного вторжения. Релиз запланирован на лето 2026 года.

Игроки берут на себя роль оператора в авторитарном режиме, заточенного в оборонительном бункере. Главная задача – ручное управление мощной пушкой планетарной обороны, отражение атак и стратегическое использование ограниченных ресурсов. Кабина пушки наполнена рычагами, циферблатами, кнопками и переключателями, требуя внимательности и расчета каждой траектории выстрела.

Между миссиями можно улучшать и кастомизировать бункер, превращая его в более комфортное и эффективное убежище. Разработчики также обещают моральные дилеммы: слепо выполнять приказы или подвергать сомнению мотивы режима. От решений игрока зависят события и множественные концовки.

Кроме боевых действий, бункер хранит головоломки и секреты, раскрывающие правду о внешнем мире. Режим контролирует операторов полуправдой и политическими эвфемизмами, заставляя самостоятельно разгадывать, что реально происходит за пределами укреплений. PVKK обещает сочетание тактики, стратегии и интриги, погружая в напряжённую атмосферу планетарной обороны.