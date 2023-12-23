По данным известного инсайдера, EGS 23 декабря начнёт раздачу улучшенных версий Quake и Quake 2

Как мы уже сообщали, вчера в магазине Epic Games Store появилась новая бесплатная игра. Она будет доступна только в течение 24 часов, и уже сегодня, 23 декабря 2023 года, у нас будет возможность получит еще одну.

billbil-kun, главный источник информации, который уже много лет раскрывает игры для PS Plus и Epic Games Store, высказал свое мнение по этому поводу. Уточнив, что в данном случае это его гипотеза, а не «безопасная» информация, billbil-kun думает, что это может быть набор из двух игр, включающий улучшенные версии Quake и Quake 2.

В основе рассуждений лежат цвета, использованные для изображения игры. В прошлом году в магазине Epic Games Store использовались символы, указывающие, какая игра выйдет, но в этом году помогают только цвета. Зеленый цвет изображения напоминает Quake.