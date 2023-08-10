Надёжный инсайдер сообщил точную дату релиза и цену ремастера Quake 2 ©

На страницах deadlabs известный инсайдер Billbil-kun обнародовал дату выхода и цену Quake 2 Remastered или как там будет называться это новое издание, ожидая официального анонса, который состоится в ближайшие несколько часов во время QuakeCon 2023.

Что ж, дата выхода и анонс совпадают. Если надёжный инсайдер не подвёл нас и на этот раз, то Quake 2 Remastered дебютирует в цифровых магазинах ПК, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One и Nintendo Switch сегодня, 10 августа 2023 г., в 20:00 московскому времени. Цена, указанная Billbil-kun, составляет 9,99 евро.

Шутер также войдет в каталог PC и Xbox Game Pass, учитывая, что это продукция компании Bethesda, входящей в состав Microsoft Xbox Game Studios.

Сам Биллбил-кун ранее предвидел существование игры и что анонс будет сделан во время QuakeCon 2023, который проходит в эти дни.