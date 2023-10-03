Первое обновление Quake 2 Remastered содержит улучшения качества жизни, изменения баланса и исправления ошибок

Nightdive Studios выпустила первое обновление для Quake 2 Remastered, вносящее множество улучшений качества игры, некоторые изменения баланса и несколько заметных исправлений ошибок.
Если говорить более подробно, то первый патч добавляет переключатель «Подводная деформация» в меню параметров игрового процесса. Кроме того, он улучшает навигацию по целям Компаса в различных местах в Quake II, The Reckoning, Ground Zero и Quake II 64. Он также добавляет дополнительный сегмент цепи к плазменному лучу и крюку при использовании более высоких углов обзора и улучшает случаи, когда импульс может заблудиться при подъеме по лестнице.
Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Полный список изменений доступен по ссылке.
Аж качество жизни улучшает. Вот это по-настоящему полезное обновление!
Ого, тема, тогда качаю!