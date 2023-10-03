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Quake 2 09.12.1997
9 628 оценок

Первое обновление Quake 2 Remastered содержит улучшения качества жизни, изменения баланса и исправления ошибок

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monk70
Новости

Nightdive Studios выпустила первое обновление для Quake 2 Remastered, вносящее множество улучшений качества игры, некоторые изменения баланса и несколько заметных исправлений ошибок.

Если говорить более подробно, то первый патч добавляет переключатель «Подводная деформация» в меню параметров игрового процесса. Кроме того, он улучшает навигацию по целям Компаса в различных местах в Quake II, The Reckoning, Ground Zero и Quake II 64. Он также добавляет дополнительный сегмент цепи к плазменному лучу и крюку при использовании более высоких углов обзора и улучшает случаи, когда импульс может заблудиться при подъеме по лестнице.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Полный список изменений доступен по ссылке.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Grandshot

Аж качество жизни улучшает. Вот это по-настоящему полезное обновление!

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Big and Fat

Ого, тема, тогда качаю!

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