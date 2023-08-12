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Quake 2 09.12.1997
9 571 оценка

Ремастер Quake 2 сравнили с оригиналом

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butcher69
Новости

В сети появился ролик, демонстрирующий графическую разницу между вышедшим на днях переизданием Quake 2 и оригинальным шутером 1997 года.

Обновленная игра получила поддержку разрешения до 4К и широкоформатного режима, а также улучшенные модели, эффекты глубины резкости, окружающую окклюзию, сглаживание, интерполяцию моделей и цветные карты освещения с повышенным разрешением. В состав ремастера также входят оригинальная версия Quake 2, версия игры с консоли Nintendo 64 и дополнения The Reckoning и Ground Zero. А так же совершенно новое дополнение под названием Call of the Machine с 28 уровнями.

Ремастер переведен на русский язык, но его нельзя купить в России. Если ранее вы уже покупали игру в Steam, то обновленную версию можно скачать бесплатно.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Baldurs Gate 3 шит игра

нейронкой текстуры подняли небось и всё))

5
Oscilograf

а разве это плохо?

0
KoRnEr

чето ниче не изменилось🎃

3
ChiliPepper

Спасибо, что подписали где ремастер. Эт комплемент в копилку оригинала.

2
брaтанчик

Карт с PS1 нет, поэтому мимо

2
vsaR1SK

Чел с геймпада что ли играет?
Аим никудышный. Ходит, в пол глядит.
На это физически больно смотреть.

2
janfondebruno

А где изменения та????))) просто одну и ту же игру который год выпускают за доп бабки, платите гои))

0
1341Jd

чееел ее бесплатно дают у кого есть оригинал

6
Well-offZin

Зачем платить, она на торренте уже лежит!

-1
sevapva

у меня q2 rtx

0