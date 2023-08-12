Ремастер Quake 2 сравнили с оригиналом

Классический шутер с видом от первого лица, разработанный легендарной студией id Software и выпущенный в 1997 году. В этой игре вы погружаетесь в научно-фантастический мир, полный опасностей и приключений.

Под вашим управлением находится один из солдат человеческой армии, которая отправилась на планету строггов, чтобы остановить их агрессию против Земли. Но ваша операция обернулась катастрофой, и вы оказались один на один с врагом. Теперь вам необходимо пробиться сквозь толпы строггов, проникнуть в их главный центр и уничтожить их лидера. Только так вы сможете спасти человечество от гибели.