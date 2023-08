Ремастер Quake 2 сравнили с оригиналом ©

В сети появился ролик, демонстрирующий графическую разницу между вышедшим на днях переизданием Quake 2 и оригинальным шутером 1997 года.

Обновленная игра получила поддержку разрешения до 4К и широкоформатного режима, а также улучшенные модели, эффекты глубины резкости, окружающую окклюзию, сглаживание, интерполяцию моделей и цветные карты освещения с повышенным разрешением. В состав ремастера также входят оригинальная версия Quake 2, версия игры с консоли Nintendo 64 и дополнения The Reckoning и Ground Zero. А так же совершенно новое дополнение под названием Call of the Machine с 28 уровнями.

Ремастер переведен на русский язык, но его нельзя купить в России. Если ранее вы уже покупали игру в Steam, то обновленную версию можно скачать бесплатно.