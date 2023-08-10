Ремастер Quake 2 вышел для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Издатель Bethesda Softworks и разработчик id Software выпустили обновленную версию Quake 2 для PlayStation 5 и PlayStation 4 в PlayStation Store, Xbox Series и Xbox One в Microsoft Store, Switch в Nintendo eShop и ПК в Steam и Microsoft Store. Он стоит 9,99 долларов и включает в себя новый пакет расширения Quake 2 64 и многое другое.
Quake 2, разработанная id Software в 1997 году, представляет собой высоко оцененный критиками шутер от первого лица, в котором представлен совершенно новый научно-фантастический сюжет и сеттинг. Испытайте подлинную, улучшенную и полную версию оригинала.
Особенности обновлённой версии:
- Испытайте улучшенный военный научно-фантастический шутер от первого лица.
- Получите оригинальные наборы миссий: «Расплата» и «Нулевая точка».
- Играйте в совершенно новое дополнение «Зов машины».
- Получите Quake 2 64 бесплатно.
- Наслаждайтесь сетевой и локальной многопользовательской совместной игрой.
- Играйте вместе с кроссплеем.
Наслаждайтесь оригинальной, аутентичной версией Quake 2, теперь с поддержкой разрешения до 4K и широкоэкранного режима, улучшенными моделями, улучшенной анимацией врагов, улучшенным и восстановленным поведением ИИ, улучшенной кинематографией, динамическим и цветным освещением, сглаживанием, глубиной резкости, оригинальным тяжелым рок-саундтреком от Sonic Mayhem и многим другим.
ну хоть не 50 баксов, как некоторые...
А анонс был?! А то я пропустил что-то.
Абалдеть
Лол, он ещё и на русском... Впервые вижу Кваку 2 на русском. И с оригинальной музыкой. Наконец-то.
P.S. А вот RTX-update не "приучили" к ремастеру. Очень жаль.
Серьёзно?
Владельцам старой версии Quake II в Стиме обновление бесплатно
Эх жаль что не анонс новой части,ID то точно могли бы сделать охрененый олдскульный шутер,по сути они одни из немного кто до сих пор очень радует серией DooM,думал что после DooM 2016 они меня уже не смогут удивить но в DooM Eternal всё ещё круче,быстрее и офигенней,а мастер уровни это вообще огонь,столько челенджа редко от какой сингловой игры ещё получаешь.
Интересно, а модить можно будет
Думаю, что модов наделают немало...
В теорий - да, на практике - смотря на первую часть, скорее всего модов не будет, ибо сурспорты более обкатаны и лучше поддаются модификации чем ремастеры, так что я бы не ждал.
Обновили steam версию ачивки русский облачные Кросплей 4К и даром у кого оригинал куплен. Просто Красавци.
Выглядит интересно. Может в будущем и 4-ю подтянут и глядишь даже продолжение выйдет. Однозначно к перепрохождению.
Внезапно. Обязательно гляну на торрентах, так как оплата недоступна в регионе проживания владельцев игры.
Нормально так цену в Стиме подняли, было 49 лир, стало 172
Если бы Quake 3 , то было бы интересно.
Ну такое...ничего нового кроме чуть лучшей графики.
Не соглы. Я сто лет назад проходил кваку, и с месяц назад бегал RTX-апдейт, но и то заметил кучу изменений. Не глобальных, конечно, но из тех, что называют "quality of life" - дохрена.
народ может не будем больше одну и ту же игру покупать по несколько раз ,а?а то они уже подсели так неплохо,одно и то же с минимальными изменениями перевыпускать
на 1 часть когда был ремастер, они сделали free update, если она куплена. тут наверно так же будет.
UPD - обнова уже пришла
Так и есть. Уже обновляется.
Ты такое людям не говори. Они любят одно и тоже дерьмецо наворачивать. Ремастер, ремастер ремастера, ремейк ремастера, ремейк ремастера ремейка.
Дай только потребить тарелку хрючева замшелой дичи, которую мозг однажды переварил и считает чем-то хорошим, потому что ему не нужно тратить много ресурсов на переупотребление этого пятикратно переваренного кала.
Владельцам оригинала раздают бесплатно, и опять находятся недовольные, да что ж такое-то.
Это бесплатное обновление для тех у кого уже давно игра куплена, оло, очнись...