Специалисты Digital Foundry остались довольны качеством ремастера Quake 2 ©

Ремастеры таких классических игр, как Quake или Metroid Prime, в наши дни делаются с полной любовью и уважением к оригиналам - это касается и обновленной версии Quake 2.

В отличие от Rockstar Games, которая просто выпустила порт RDR на PS4 и Switch с минимальными улучшениями, разработчики ремастера Quake 2 вложили в свой проект всю душу, много любви, труда и уважения к классике 1997 года. Новый Quake 2 был проанализирован Digital Foundry, и по их мнению - ремастер удался на славу!

Кроме того, если вы уже играли в эту игру, то знаете, что она не нуждается в дополнительных рекомендациях. На всех консолях Quake 2 поддерживает не менее 60 кадров в секунду, а на PS5 и Xbox Series X даже 120 кадров в секунду в 4K. Series S обеспечивает динамическое разрешение при 120 кадрах, а Past-Gen и Switch ограничены 60 кадрами при 1080p или 4K для PS4 Pro и XOne X.

Из новшеств можно отметить обнаруженные разработчиками ремастера архивы id Software, где были данные о незаконченных (и поэтому вырезанных) ранее зонах — их доделали и включили в улучшенное издание - например, на самом первом уровне игры появилась новая локация.