Вышел мод Quake 4 Hi Def V3.1 с улучшенными текстурами и 3D-моделями ©

Моддер y2keeth выпустил версию 3.1 своего мода Hi-Def для Quake 4. Quake 4 Hi-Def пытается переработать графику игры, улучшая текстуры и 3D-модели. Более того, V3.1 добавляет полные файлы карт теней.

Quake 4 вышла в 2005 году и использовал улучшенную версию «движка Doom 3». Хотя, если честно, я всегда находил его графику хуже, чем в Doom 3. Не знаю почему, но Quake 4 меня никогда не впечатлял. Тем не менее, это был классный шутер от первого лица, по крайней мере для своего времени.

Вы можете скачать эту последнюю версию Q4 Hi-Def отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов, а также видео геймплея, демонстрирующее мод в действии.