Помимо Xbox Game Pass, Quantum Break убрали из цифровых магазинов. Теперь игру нельзя купить ни в Steam, ни в Xbox Store

Несколько дней назад стало известно, что Quantum Break от Remedy Entertainment будет удалена из сервиса Xbox Game Pass от Microsoft, что не могло не насторожить многих игроков.
В качестве причины были указаны проблем с лицензированием, но помимо того, что игра была удалена из Xbox Game Pass, она также больше не доступна в цифровых магазинах - Steam и Xbox Store. Возможность "покупки" была отключена, а в Steam появилось следующее сообщение: "Quantum Break больше не доступна в магазине Steam". По сути, игру теперь можно приобрести только на физических носителях.
В то же время, Microsoft и Remedy официально подтвердили, что прилагают максимум усилий для решения проблем с лицензированием. Это лишь вопрос времени, когда игра вернется в Xbox Game Pass и снова будет продаваться в цифровых магазинах. Помните, что если вы купили игру, она остается на вашем аккаунте навсегда, просто скачайте и играйте, когда захотите.
Quantum Break вышла в 2016 году и сейчас доступна на ПК и Xbox.
Получается эксклюзив торрент трекеров)))
Ну как же. На торрентах можно. Да и ещё бесплатно!))) Что доказывает слова о том, что пиратство спасает игры, которые пропадают из поля зрения навсегда, и официально их нигде не достать. А корпорациям и студиям на эти игры пофиг. Посему пиратство - единственное спасение для сферы развлечения, от глобального исчезновения.
а это мысль если не думать дольше 2 секунд, сколько игр провалилось из-за плохих продаж из-за пиратства, зачем покупать когда есть торренты, а когда в стиме появилась одна из индюшек при том хороших, но проходилась она менее чем за 2 часа и массово люди прошли и вернули деньги. так держать
А если призадуматься ещё по дольше, то можно понять, что игры скаченные с торрента можно так же использовать в качестве демо версий (если таковые отсутствуют в магазине). Проверить само качество игры, её оптимизацию и прочие аспекты указывающие на то понравится ли она в итоге пользователю или нет. И если пользователя всё устраивает, то он вполне может пойти и купить её в том же стиме, чтобы поддержать разработчика, а так же получать прочие плюшки, типа стим клауда, обновлений для игры, карточки и достижения. По этому, я бы сказал, всё зависит от человека пользующегося торрент треккерами и его конечных целей их использования. То что человек не может купить игру, по каким либо то ни было причинам, означает что он и так её не купил бы. Потому глупо говорить, что игры проваливаются просто потому, что их пиратят. Ведь если вспомнить релиз того же Квантум Брейка, то можно припомнить его абсолютно бездарный старт продаж из-за отвратительной оптимизации и абсолютным отсутствием вменяемой стрельбы. Хотя сюжет конечно был её сильнейшей стороной, из-за которой в основном эту игру и ценят.
А по поводу индюшки, видимо потому что она такая короткая, средства за неё и вернули. Это просто означает, что с такой продолжительностью, она не стоит своих денег. Вот и всё.
Не вырывай слова из контекста.
Во-первых, речь шла о забытых играх, а не о тех что на продаже. Сколько забытых игр пропали из магазинов, и их невозможно теперь легально приобрести? Если считать с момента зарождения игровой индустрии, то овер дофига. Посему, скачивание этих игр с торрентов, единственных способ чтобы в них сыграть.
Во-вторых, нет официального доказательства того, что пиратство как-то негативно повлияло на игры. А та информация, которую предоставляю разные "аналитики" и "разработчики игр" не является достоверной, поскольку она может быть выдумана, лишь бы устранить конкуренцию т.к торренты. Посему, верить таким людям на слово нельзя.
В третьих, не пираты виноваты в провале игр, а сами творцы игр. Сколько игр провалились на старте только потому, что у них плохое качество? Правильно. Много! А всё почему? Да потому что, у этих игр на старте просто ублюдское качество. И за примером далеко ходить не нужно. Тот же Last of Us недавний, в качестве примера. У игры просто ужасное качество на старте, и пиратство тут не причём. И ты рекомендуешь людям покупать игры такого качества? Может тогда идти в задницу с такими предложениями.
И в четвёртых, пиратство существует исключительно для бедных людей, которые не могут позволить себе покупать игры каждый раз. И никто не заставляет ВСЕХ людей на свете, идти и пиратить в наглую игры. Ведь есть же семьи, которые не могут себе позволить постоянно только на игры тратить деньги, ведь есть более важные вещи, чем игры. Обучение, которое стоит денег. Еда, или даже лечение. Да даже покупка чего-то необходимого для дома куда важнее, нежели игры. Посему, именно для таких людей и создавалось пираство. А про утраченные игры, которые официально не достать, я уже написал.
Как вывод: не нужно идти на поводу у тех, кто кричит что, мол, пиратство нанесло вред. Нет, это не так. Это всё враньё, ради устранения конкуренции и вымогательства денег из всех людей, чтобы разбогатеть, и заработать как можно больше денег. Это замыливание глаз, и не более чем.
Ты реально не думал больше 2 сек.
Спокуха, лицензию на музыку продлят и вернут. Первый раз будто.
Игра из серии годнота. Я её два разА проходил. Один раз с пропуском сериала, второй раз с полным просмотром сериала. Тогда мне сюжет полностью и раскрылся.
а там была музыка? там скорее лицухи с актёрами, один как раз не так давно умер, возможно из-за этого. переписать контракт с его женой там и тп.
а ещё может всё же ремеди выкупают игру себе
Так вот почему вдруг была 80% скидка)))Хех купил в коллекцию за 167руб)))
блин, а где было? не хочу покупать игру более чем за 200р.
я еще не прошел до конца
- Игра из моего списка желаемого....
Значит буду забирать Control
игра намного интереснее контрола
Я её как купил так и не запускал. :D