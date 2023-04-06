Помимо Xbox Game Pass, Quantum Break убрали из цифровых магазинов. Теперь игру нельзя купить ни в Steam, ни в Xbox Store ©

Несколько дней назад стало известно, что Quantum Break от Remedy Entertainment будет удалена из сервиса Xbox Game Pass от Microsoft, что не могло не насторожить многих игроков.

В качестве причины были указаны проблем с лицензированием, но помимо того, что игра была удалена из Xbox Game Pass, она также больше не доступна в цифровых магазинах - Steam и Xbox Store. Возможность "покупки" была отключена, а в Steam появилось следующее сообщение: "Quantum Break больше не доступна в магазине Steam". По сути, игру теперь можно приобрести только на физических носителях.

В то же время, Microsoft и Remedy официально подтвердили, что прилагают максимум усилий для решения проблем с лицензированием. Это лишь вопрос времени, когда игра вернется в Xbox Game Pass и снова будет продаваться в цифровых магазинах. Помните, что если вы купили игру, она остается на вашем аккаунте навсегда, просто скачайте и играйте, когда захотите.

Quantum Break вышла в 2016 году и сейчас доступна на ПК и Xbox.