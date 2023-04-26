Quantum Break возвращается в Game Pass для ПК, скоро и на Xbox ©

Примерно через три недели после прощания Quantum Break с Game Pass шутер от Remedy официально возвращается в каталог службы подписки Microsoft после исключения, вызванного, по всей видимости, непродлением лицензий.

Об этом сообщают те же кураторы социальных профилей Microsoft с постом, подтверждающим, по сути, успешное возвращение Quantum Break в каталог Game Pass. На момент написания паранормальный шутер от Remedy, по-видимому, был доступен только на PC Game Pass, даже несмотря на то, что в сети множатся сообщения о тех, кто утверждает, что им удалось получить доступ к версии игры для Xbox One.

Remedy Entertainment не просто удалила шутер с агентом Джеком Джойсом в главной роли из Game Pass, но была вынуждена удалить Quantum Break из Steam и Microsoft Store из-за истечения срока действия некоторых лицензий. Таким образом, следуя сообщениям кураторов социальных сетей PC Game Pass, можно утверждать, что Remedy удалось восстановить контроль над рассматриваемыми лицензиями, следовательно, финская команда должна вскоре вернуть игру в магазины Valve и Microsoft.