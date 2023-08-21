Прохождение Quantum Error займет от 14 до 20 часов ©

По словам двух разработчиков предстоящего Quantum Error, для того чтобы выполнить все задания на 100%, потребуется около 20 часов игрового времени.

Созданная небольшой студией TeamKill Media, которой руководят четыре брата, игра Quantum Error была впервые анонсирована в начале 2020 года и уже приближается к ноябрьскому релизу на PlayStation 5. Два брата, Мика и Ной, в воскресенье встретились с журналистом из Resident Evil Central, чтобы ответить на вопросы фанатов, в ходе которых они оба упомянули о продолжительности игры.

Если вы будете проходить игру в стандартном режиме, может быть, сделаете несколько дополнительных вещей, то, вероятно, потратите около 14 часов, в зависимости от того, как много вы сделаете. Если же вы пройдете игру на 100%, то, скорее всего, потратите около 20 часов

Большая часть контента, помимо основного сюжета, будет сосредоточена вокруг коллекционных предметов, в том числе спасения необязательных NPC, хотя Мика отметил, что это не все простые коллекционные квесты.

Большинство [NPC] являются необязательными", - сказал он. "Они находятся как бы в стороне, в пределах областей игры... Это как бы немного отвлекает вас. На одну из них вы тратите, возможно, до 20 минут, так что попытка спасти некоторые из них - достойное мероприятие.

Помимо основного квеста и побочного контента, команда также старается придумывать задачи, чтобы игрокам было интересно. Ной рассмеялся, упомянув о задаче, для решения которой нужно пройти всю игру, используя только топор, но Мика объяснил, что это технически невозможно. "Игру нельзя пройти, используя только топор, потому что... есть бои с боссами, которые требуют других предметов", - пояснил он. "Так что если кто-то сделает это, то в боях с боссами придется нарушить это правило".

Несколько дней назад команда разработчиков объявила, что Quantum Error выйдет на PlayStation 5 3 ноября. Ранее была анонсирована версия для Xbox Series X|S, которая все еще находится в разработке. Мика отметил, что недавно команда приняла решение о выпуске игры и на ПК, заявив, что программирование для ПК происходит по тем же процедурам, что и для PlayStation 5. При этом ожидается, что эти две версии игры выйдут позже, чем дата выхода PlayStation 5. Он также отметил, что пользователям ПК "скорее всего, потребуется мощная система, чтобы играть в нее. Это будет праздник трассировки лучей, потому что я уже немного протестировал ее, и все настолько отражает, что это просто смешно".

За исключением привлечения актеров озвучивания, команда из четырех братьев выполнила всю работу над Quantum Error самостоятельно, а также получила финансовую поддержку в виде гранта от Epic Games. Мика, который занимался программированием, отметил, что, хотя TeamKill Media - независимая студия, работающая с бюджетом инди-игры, братья стремились придать игре ощущение экшен-ужастика уровня ААА. Он отметил, что визуальное оформление игры значительно превосходит то, что было на момент анонса игры более трех лет назад, и даже изображения и видеоролики, выпущенные недавно, устарели на несколько месяцев, поэтому он с нетерпением ждет, когда люди увидят готовый продукт.