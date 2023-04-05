Дата релиза Railway Empire 2 назначена на конец мая ©

Издатель Kalypso Media и разработчик Gaming Minds Studios объявили дату выхода Railway Empire 2, преемника популярного симулятора управления железной дорогой. 25 мая 2023 года игра будет выпущена на ПК и консолях Xbox Series X|S, Xbox One (на базе Smart Delivery), PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

После промышленной революции игроки захватывают небольшую железнодорожную компанию в 19 веке и постепенно превращают ее в прибыльную железнодорожную империю. Железнодорожная империя 2 основана на лучших качествах своего предшественника и стала больше и лучше, чем когда-либо. Игроки выбирают обширные карты Европы или Северной Америки и исследуют их на 60 исторических локомотивах. С более крупными станциями и улучшенной конструкцией путей у железнодорожников есть все возможности построить самую большую сеть путей на континенте. Помимо кампании с 5 главами, 14 сценариями, бесплатной игрой и режимом сборки моделей, игроки могут объединяться в четверки в кооперативном многопользовательском режиме.