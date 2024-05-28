Фанаты Rainbow Six Siege освистали презентацию новой платной подписки

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege на рынке уже много лет и Ubisoft периодически пытается пересмотреть подход к организации системы монетизации проекта. Во время презентации нового сезона, разработчики тактического шутера объявили о введении платной подписки, что вызвало негативную реакцию фанатов игры.

За 10 долларов в месяц вы можете приобрести R6 Membership, которое даст вам доступ ко всем премиальным боевым пропускам с разблокированными 10 уровнями, легендарным предметам с ограниченным временем и многому другому. С полной информацией вы можете ознакомиться ниже.

Разблокируйте максимальный опыт Rainbow Six Siege с помощью R6 Membership! Каждый месяц вы получаете эксклюзивный контент, включая ограниченный по времени легендарный предмет (иногда анимированный для большего эффекта), набор эпических операторов, полный доступ к премиальному Battle Pass, 10x уровней битвы и пакет "Браво" - всего более 4500 кредитов в месяц.

Неудивительно, что это R6 Membership, которое не является особенно щедрым по сравнению с некоторыми другими подписками в других играх, было не слишком хорошо принято. Возможно, самым неловким было то, что во время киберспортивного мероприятия Blast R6 Major Manchester 2024 фанаты просто освистали это нововведение.

Впоследствии в Сети появились комментарии с критикой разработчиков. Многие видеоблогеры по Rainbow Six Siege записали видео против нововведений.

В Rainbow Six Siege можно играть на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Записаться на R6 Membership можно будет с 11 июня, а Y9S2 стартует примерно в это же время.