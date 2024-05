Ubisoft представила новый сезон Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Компания Ubisoft официально раскрыла информацию об Operation New Blood ("Свежая кровь"), следующем сезоне Rainbow Six Siege. Он принесет огромное количество изменений в экосистему игры, представит двух новых (ну почти) операторов и даст старт глобальному запуску Торговой площадке. В 25-минутном видеоролике Ubisoft рассказала обо всем, что ждет игроков в Operation New Blood.

Пожалуй, самым важным компонентом Operation New Blood является появление Striker и Sentry, двух новых операторов, созданных по образцу "Рекрута" из Rainbow Six. Эти персонажи с широкими возможностями настройки предназначены для "ознакомительных операторов" и представлены как "швейцарские армейские ножи". Они не будут обладать уникальными способностями, но у них будет множество гаджетов и оружия, которые они смогут использовать, чтобы оставаться универсальными.

Ubisoft также подтвердила, что внутриигровой рынок уже работает, но есть некоторые предварительные условия. Только игроки с активированным 2FA и аккаунтом LL25 смогут получить доступ к Торговой площадке и начать торговать с другими игроками.

Кроме того, были улучшены элементы обучения и введения в игру. Введена механика "Бесконечная тренировка", которая позволит игрокам эффективнее разминаться перед матчами. Кроме того, Ubisoft сделала экосистему игры более надежной и дружелюбной, усилив системы защиты от мошенников и игроков, например, за счет взаимодействия со Steam и использования механики запрета VAC, чтобы злонамеренные операторы не могли создавать несколько учетных записей для продолжения борьбы со злом.

Что касается балансировки, то и Фенрир, и Солис сильно пострадали. У них были заменены гаджеты и немного изменены способности. Например, у F-NATT Фенрира теперь всего два заряда, а очки Солис нельзя использовать в режиме подготовки, и их действие длится не 20, а 10 секунд.