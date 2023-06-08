Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
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Компания Ubisoft пригрозила инсайдеру Rainbow Six Siege штрафом в $500 тыс

Simple Jack
Новости

Разработчики Rainbow Six Siege пригрозили известному инсайдеру под никнеймом lungu_19 штрафом в $500 тыс. за слив будущего контента игры. Об этом рассказал пользователь Reddit DarkW8-, который пообщался с инсайдером.

«Я спросил его в Discord, что произошло. Lungu_19 сказал, что ему угрожает Ubisoft. Если инсайдер продолжит сливать информацию, то заплатит полмиллиона [долларов]»

После получения угроз от компании Ubisoft инсайдер lungu_19 удалил свои аккаунты в Twitter и Telegram. Lungu_19 был одним из первых, кто рассказал и показал нового оперативника Fenrir, опубликовав в сети изображения бойца, а также его снаряжение.

На момент публикации материала компания Ubisoft никак не прокомментировала ситуацию. Обновление с новым оперативником, которого в мае показал lungu_19, вышло 30 мая в Rainbow Six Siege.

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