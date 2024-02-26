"Мы знаем, что это игра, которая может существовать вечно": Ubisoft не думает отказываться от Rainbow Six: Siege

Ubisoft и не думает отказываться от поддержки своего флагманского онлайн-шутера Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Несмотря на то, что пик популярности игры, которой уже более восьми лет, кажется, прошел, разработчики постоянно выпускают новый контент, чтобы поддерживать интерес игроков и киберспортивную сцену на должном уровне.

В видеоролике, сопровождающем анонс нового сезона, разработчики из французской корпорации признались, что такая игра, как Rainbow: Six Siege, можно разрабатывать "бесконечно". Это происходит благодаря современным инструментам, а также увлеченной и талантливой команде, занятой в проекте.

К сожалению, разработчики исключили возможность создания сиквела, по крайней мере, в ближайшем будущем, или переноса игры на новый графический движок.

"Идея перехода на новый движок просто не отвечает потребностям такой требовательной и конкурентной игры, как Siege", - сказал Александр Карпазис, креативный директор проекта.

"Я не буду называть названия, но вы знаете игры, которые получили сиквелы и просто полностью прогорели, потому что разработчикам пришлось переделывать каждую вещь из первой части", - продолжил Карпазис, отрицая смысл выпуска сиквела Rainbow Six: Siege.

Что касается ближайшего будущего популярной Siege, то стоит вкратце рассказать об изменениях, которые постигнут игру в марте, с запуском сезона под названием Operation Killer Omen.