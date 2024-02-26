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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.2 1 767 оценок

"Мы знаем, что это игра, которая может существовать вечно": Ubisoft не думает отказываться от Rainbow Six: Siege

butcher69
Новости

Ubisoft и не думает отказываться от поддержки своего флагманского онлайн-шутера Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Несмотря на то, что пик популярности игры, которой уже более восьми лет, кажется, прошел, разработчики постоянно выпускают новый контент, чтобы поддерживать интерес игроков и киберспортивную сцену на должном уровне.

В видеоролике, сопровождающем анонс нового сезона, разработчики из французской корпорации признались, что такая игра, как Rainbow: Six Siege, можно разрабатывать "бесконечно". Это происходит благодаря современным инструментам, а также увлеченной и талантливой команде, занятой в проекте.

К сожалению, разработчики исключили возможность создания сиквела, по крайней мере, в ближайшем будущем, или переноса игры на новый графический движок.

"Идея перехода на новый движок просто не отвечает потребностям такой требовательной и конкурентной игры, как Siege", - сказал Александр Карпазис, креативный директор проекта.

"Я не буду называть названия, но вы знаете игры, которые получили сиквелы и просто полностью прогорели, потому что разработчикам пришлось переделывать каждую вещь из первой части", - продолжил Карпазис, отрицая смысл выпуска сиквела Rainbow Six: Siege.

Что касается ближайшего будущего популярной Siege, то стоит вкратце рассказать об изменениях, которые постигнут игру в марте, с запуском сезона под названием Operation Killer Omen.

  • В первую очередь появится новый оператор — Деймос.
  • Щиты будут усилены, помимо прочего, в виде гаджетов, из-за которых можно будет вести огонь.
  • Операторы, использующие щиты, будут лишены возможности целиться от бедра. Вместо этого им будет предоставлена возможность свободного зрения, что позволит им осматриваться по сторонам без необходимости частично поворачиваться (это одно из многих изменений, связанных со щитами).
  • Довольно много изменений коснется системы точного прицеливания ADS (Aiming with a bow tie), которая, как ожидается, внесет свой вклад в изменение так называемой метаграфии.
  • Наконец, грядущее сезонное обновление добавит в шутер обновленную античит-систему.
-8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
samosan

Конечно не думают,юбики последние годы такое г делают,что оно даже не окупается,одна радуга все финансово вытягивает.

5
Predator556

Не одна, асасин еще

0
samosan Predator556

У отсасина продажи меньше,чем они хотят,тот же мираж 250 миллионов принёс.Радуга же за время своего существования уже несколько миллиардов заработала.Не геншин с фортнайтом, конечно,но тоже много.

0
-zotik-

Клоунские скинчики конечно подпортили игру. Но ее рельно можно доить долго

4
darkMarshall

Так это единственная доильня что у них осталась. Ибо последнее время ничего кроме провалов нету, а брать деньги откуда-то надо, а Siedge как игра сервис - показывает себя очень хорошо

0
MrGamerDad

Ну... Думать это не их конёк

0
U1traMagnum

Юбисофт нашли свою дойную корову жаль конечно портят игру всяким шлагом но это хавают.

0
Nomen Ipsum

Как юбики будут её поддерживать, так же они её обновами и убьют.

0