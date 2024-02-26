"Мы знаем, что это игра, которая может существовать вечно": Ubisoft не думает отказываться от Rainbow Six: Siege

Ubisoft и не думает отказываться от поддержки своего флагманского онлайн-шутера Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Несмотря на то, что пик популярности игры, которой уже более восьми лет, кажется, прошел, разработчики постоянно выпускают новый контент, чтобы поддерживать интерес игроков и киберспортивную сцену на должном уровне.
В видеоролике, сопровождающем анонс нового сезона, разработчики из французской корпорации признались, что такая игра, как Rainbow: Six Siege, можно разрабатывать "бесконечно". Это происходит благодаря современным инструментам, а также увлеченной и талантливой команде, занятой в проекте.
К сожалению, разработчики исключили возможность создания сиквела, по крайней мере, в ближайшем будущем, или переноса игры на новый графический движок.
"Идея перехода на новый движок просто не отвечает потребностям такой требовательной и конкурентной игры, как Siege", - сказал Александр Карпазис, креативный директор проекта.
"Я не буду называть названия, но вы знаете игры, которые получили сиквелы и просто полностью прогорели, потому что разработчикам пришлось переделывать каждую вещь из первой части", - продолжил Карпазис, отрицая смысл выпуска сиквела Rainbow Six: Siege.
Что касается ближайшего будущего популярной Siege, то стоит вкратце рассказать об изменениях, которые постигнут игру в марте, с запуском сезона под названием Operation Killer Omen.
- В первую очередь появится новый оператор — Деймос.
- Щиты будут усилены, помимо прочего, в виде гаджетов, из-за которых можно будет вести огонь.
- Операторы, использующие щиты, будут лишены возможности целиться от бедра. Вместо этого им будет предоставлена возможность свободного зрения, что позволит им осматриваться по сторонам без необходимости частично поворачиваться (это одно из многих изменений, связанных со щитами).
- Довольно много изменений коснется системы точного прицеливания ADS (Aiming with a bow tie), которая, как ожидается, внесет свой вклад в изменение так называемой метаграфии.
- Наконец, грядущее сезонное обновление добавит в шутер обновленную античит-систему.
Конечно не думают,юбики последние годы такое г делают,что оно даже не окупается,одна радуга все финансово вытягивает.
Не одна, асасин еще
У отсасина продажи меньше,чем они хотят,тот же мираж 250 миллионов принёс.Радуга же за время своего существования уже несколько миллиардов заработала.Не геншин с фортнайтом, конечно,но тоже много.
Клоунские скинчики конечно подпортили игру. Но ее рельно можно доить долго
Так это единственная доильня что у них осталась. Ибо последнее время ничего кроме провалов нету, а брать деньги откуда-то надо, а Siedge как игра сервис - показывает себя очень хорошо
Ну... Думать это не их конёк
Юбисофт нашли свою дойную корову жаль конечно портят игру всяким шлагом но это хавают.
Как юбики будут её поддерживать, так же они её обновами и убьют.