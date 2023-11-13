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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
8.3 1 749 оценок

Операция Deep Freeze получила подробное описание - торговля скинами и новый оперативник Rainbow Six Siege

butcher69
Новости

Вчера компания Ubisoft полностью раскрыла новый сезон популярного многопользовательского тактического шутера Tom Clancy's Rainbow Six Siege, получивший название "Operation Deep Freeze".

Operation Deep Freeze выйдет на живых серверах 28 ноября, а тестовый сервер будет запущен завтра, 13 ноября.

Разумеется, львиная доля ответственности в новом сезоне возложена на нового оператора - Тубарао (Tubarão), родом из Португалии. Он оснащен канистрой с жидким азотом и жидким кислородом, способной заморозить все (или всех), на что она попадет. Враги замедляются и оставляют застывшие следы.

Интересно, что следы видны и на потолке под вами, а это значит, что враги смогут стрелять в вас через пол. Гаджеты также будут отключены или приостановлены.

Разработчики также представили новую карту "Логово", изображающую базу Деймоса.

Интересно, что в игре также появятся боты с искусственным интеллектом. Пока что игроки смогут играть в режиме обезвреживания бомб в нападении против защитников. Однако в следующих сезонах ИИ получит больше операторов на выбор и сможет играть не только в защите, но и в атаке.

Полноценный ремаппинг контроллеров будет улучшен и в поведении при наклоне, хотя это произойдет позже в этом сезоне. При входе нового игрока в игру также произойдут некоторые изменения, в частности, появится функция, позволяющая исследовать карты.

Мы узнали, что переделка щита была перенесена на 9-й год 1-го сезона, но во время операции Deep Freeze будет запущен тестовый сервер, на котором игроки смогут протестировать изменения.

Еще одна функция, которая официально появится в 9-м сезоне 1-го года, - Marketplace, которая позволит игрокам продавать ненужные скины и покупать их (за кредиты Rainbow Six). При этом бета-версия будет выпущена в рамках Operation Deep Freeze, а зарегистрироваться можно будет на официальном сайте.

И последнее, но не менее важное (или, возможно, наименее важное, если вас не интересуют совместные проекты) - теперь доступны два новых скина в сотрудничестве с Street Fighter 6: Грим в роли Рю и Йинг в роли Чунь Ли.

Кроме того, ниже вы можете посмотреть всю трансляцию, демонстрирующую все изменения.

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