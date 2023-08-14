Ubisoft показала кинематографический трейлер нового сезона Rainbow Six Siege и представила новую оперативницу ©

Сегодня компания Ubisoft полностью представила новый сезон для успешного многопользовательского шутера от первого лица Tom Clancy's Rainbow Six Siege, а также его нового оператора.

Новый сезон, который стартует 29 августа, называется Операция "Heavy Mettle" и включает в себя южнокорейскую оперативницу под кодовым именем "Ram", о которой сообщалось несколько дней назад и о которой мы уже знали из ежегодной дорожной карты.

Мы также знакомимся с содержанием сезона, а также с тем, как Ram сражается вместе со своим маленьким танковым дроном "BU-GI Auto-Breacher", который способен уничтожить все на своем пути.

В сезон также войдут обновления для Грима, Фьюза и Фроста, значительные изменения в дробовиках, улучшающие их характеристики, новый режим оружейной рулетки в постоянном аркадном плейлисте и многое другое.

Все это вы можете увидеть в видеоролике ниже.

Игра Tom Clancy's Rainbow Six Siege существует уже много лет и, несмотря на относительно медленный старт, до сих пор пользуется большой популярностью среди поклонников, регулярно внося довольно значительный вклад в доходы Ubisoft.

В настоящее время игра доступна для PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.