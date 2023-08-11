Ubisoft представила кинематографический тизер-трейлер нового сезона Rainbow Six Siege

Вчера компания Ubisoft выпустила небольшой кинематографический трейлер, анонсирующий следующий сезон Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, получившего название "Operation Heavy Mettle".
В ролике не видно ничего особенного, кроме того, что, судя по всему, является гаджетом нового оператора. О том, что он родом из Кореи, мы уже знали из представленной в феврале дорожной карты, а сегодня получили неизбежное подтверждение.
Судя по всему, это некий дистанционно управляемый или автономный минитанк с пилами на передней панели для разрушения заграждений. Национальность оператора подтверждается корейским текстом на боку танка, означающим "оружие".
Полное раскрытие нового сезона, как обычно, произойдет в выходные. Точнее, в воскресенье, 13 августа.
то чувство, когда закончились адекватные идеи