Ubisoft выпустила три трейлера, посвященных новому антагонисту Rainbow Six Siege

Тактический командный шутер Tom Clancy's Rainbow Six Siege был выпущен в 2015 году, и в ближайшем будущем игроков ожидает новый сезон поддержки игры. Компания Ubisoft выпустила кинематографический трейлер, посвященный новому сюжету во вселенной Rainbow Six Siege, где элитным оперативникам предстоит сразиться с Деймосом.

Игроки уже узнали о том, что герои «Осады» столкнутся со своим новым главным противником благодаря роликам и игровым событиям 2023 года. Теперь разработчики рассказали нам о его предыстории. Новый злодей на самом деле называется Джеральд Моррис и ранее был оператором в Rainbow Six, Rainbow Six: Rogue Spear и Rainbow Six 3: Raven Shield, пока его пути не разошлись с коллегами.

Прямо сейчас проходит традиционный турнир Six Invitational 2024 по Rainbow Six Siege. Первым финалистом стала команда FaZe Clan, о чем мы уже знаем. Сеньорина, 25 февраля, не только состоится грандиозный финал соревнования, но и пройдет презентация девятого сезона, которую можно будет посмотреть в прямом эфире.