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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
8.3 1 743 оценки

В тактическом шутере Rainbow Six: Siege появился главный герой Halo

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Gutsz
Новости

Утечки от датамайнеров все же подтвердились. Компания Ubisoft объединилась с игровым подразделением Xbox, чтобы подарить уникальный кроссовер для Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Игроки тактического шутера теперь смогут получить уникальный комплект снаряжения Мастера Чифа — главного героя серии Halo. Ниже вы можете увидеть эффектное приземление легендарного спартанца в новый мир.

Как сообщается, Мастер Чиф выступит элитным обликом для оперативника Шеймуса Коудена, которого многие игроки знают по позывному "Sledge". В комплект входит сам герой из Halo, а также внушительный список тематической экипировки. Он включает в себя уникальный брелок для оружия, несколько скинов для оружия, специальный фон профиля и новую анимацию во время победы. Приобрести Мастера Чифа и весь набор с дополнительными предметами можно будет за 2670 кредитов.

Вместе с Мастером Чифом шутер Rainbow Six: Siege был обновлен до версии 2.59. Свежий патч разработчики игры посвятили устранению известных сбоев и улучшению сетевой стабильности.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Rey Harley

Ну добавили и добавили, плевать. Для меня проект был симулятором настоящего спецназа, который погиб после добавления в него разноцветных скинов оружия, брелоков, и некоторых пестрых моделей оперативников. Они даже какое то время пытались стать киберспортивной дисциплиной наравне с КС и Дотой, но или что то не получилось, или решили что на продаже донатной валюты заработают больше

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Гремлин666

Все игры на донате запилины, это бизнес братан!!!! Ты либо покупаешь товар или нет, выбор рынка, маркетинговый ход!!!!!!!!!!!

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Rey Harley Гремлин666

Понятное дело, но не в ущерб геймдизайну. Хотя успех этой схемы говорит лишь о том, что многим она заходит, увы

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Гремлин666 Rey Harley

Правда жизни - рыночная экономика, время волков, либо ты , либо тебя, Ничего личного и дружбы, просто бизнес и деньги!!!!!!!!!!!!

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