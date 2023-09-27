В тактическом шутере Rainbow Six: Siege появился главный герой Halo

Утечки от датамайнеров все же подтвердились. Компания Ubisoft объединилась с игровым подразделением Xbox, чтобы подарить уникальный кроссовер для Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Игроки тактического шутера теперь смогут получить уникальный комплект снаряжения Мастера Чифа — главного героя серии Halo. Ниже вы можете увидеть эффектное приземление легендарного спартанца в новый мир.
Как сообщается, Мастер Чиф выступит элитным обликом для оперативника Шеймуса Коудена, которого многие игроки знают по позывному "Sledge". В комплект входит сам герой из Halo, а также внушительный список тематической экипировки. Он включает в себя уникальный брелок для оружия, несколько скинов для оружия, специальный фон профиля и новую анимацию во время победы. Приобрести Мастера Чифа и весь набор с дополнительными предметами можно будет за 2670 кредитов.
Вместе с Мастером Чифом шутер Rainbow Six: Siege был обновлен до версии 2.59. Свежий патч разработчики игры посвятили устранению известных сбоев и улучшению сетевой стабильности.
Ну добавили и добавили, плевать. Для меня проект был симулятором настоящего спецназа, который погиб после добавления в него разноцветных скинов оружия, брелоков, и некоторых пестрых моделей оперативников. Они даже какое то время пытались стать киберспортивной дисциплиной наравне с КС и Дотой, но или что то не получилось, или решили что на продаже донатной валюты заработают больше
Все игры на донате запилины, это бизнес братан!!!! Ты либо покупаешь товар или нет, выбор рынка, маркетинговый ход!!!!!!!!!!!
Понятное дело, но не в ущерб геймдизайну. Хотя успех этой схемы говорит лишь о том, что многим она заходит, увы
Правда жизни - рыночная экономика, время волков, либо ты , либо тебя, Ничего личного и дружбы, просто бизнес и деньги!!!!!!!!!!!!