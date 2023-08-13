Яркая изометрическая стратегическая ролевая игра Rainbow Skies добралась до Nintendo Switch

Eastasiasoft Limited сообщила, что их яркая изометрическая стратегическая ролевая игра Rainbow Skies стала доступна на Nintendo Switc. Приготовьтесь погрузиться в мир, полный ярких визуальных эффектов, запутанных подземелий и классической пошаговой боевой механики.
Действие игры Rainbow Skies разворачивается в яркой и динамичной вселенной, где игроки знакомятся с Дэмионом, подающим надежды укротителем монстров, стремящимся сдать последний экзамен. К сожалению, катастрофическое похмелье запускает цепочку событий, которые приводят как к его провалу на экзамене, так и к случайному разрушению комплекса монстров. Попытка скрыть беспорядок только обостряет ситуацию, бросая Дэмиона и его экзаменатора Лейна в самый разгар конфликта между двумя соперничающими сверхдержавами.
Исследуйте тщательно проработанный мир, полный очаровательных подземелий, и участвуйте в традиционных пошаговых битвах, требующих как стратегии, так и смекалки. Приручайте множество очаровательных монстров и выбирайте из впечатляющего арсенала оружия, снаряжения и навыков, чтобы формировать своих персонажей по своему усмотрению. Погрузитесь в множество увлекательных побочных квестов, шумных городов и дразнящих секретов, которые манят вас раскрыть свои тайны.