Яркая изометрическая стратегическая ролевая игра Rainbow Skies добралась до Nintendo Switch

Rainbow Skies является условным продолжением Rainbow Moon. События развиваются в новом мире, с новыми героями, монстрами и историей, никак не связанной с оригиналом.

Вселенная Rainbow Skies реализована в виде двух параллельных реальностей, сильно отличающихся друг от друга как внешне, так и с точки зрения механики. В игре нас ждет более пятидесяти оригинальных музыкальных композиций и множество интересных нововведений, представленных приручением монстров, улучшенной боевой системой с комбинированными атаками, переосмысленными подземельями, новой системой диалогов и эмоций, усовершенствованной системой побочных миссий и новыми заданиями для охотников за сокровищами, а также «открытыми» зданиями и дополнительными мини-играми.

Сражения в Rainbow Skies, как и в первой части, пошаговые. Но в продолжении мы сможем свободно исследовать мир.