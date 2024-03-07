Представлен новый трейлер приключенческого экшена Lost Islands

Lost Islands обещает стать ещё одним увлекательным приключением с японскими мотивами для игроков на ПК в 2024 году. В трейлере, выпущенном студией JollyRoger Games, игра немного похожа как смесь Ghost of Tsushima и Sekiro: Shadows Die Twice.

Возьмите на себя роль исследователя, которого шторм унес в море и который застрял на таинственном острове, известном как Lost Island. Приготовьтесь исследовать разнообразные ландшафты и окружение, получать таинственные способности, собирать ценное снаряжение, вступать в сражения с различными монстрами, NPC и боссами, а также многое другое, пытаясь вырваться из-под власти острова.