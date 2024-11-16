Духовный преемник Patapon обрел издателя и геймплейный трейлер

Game Source Entertainment объявила о сотрудничестве с разработчиками TVT и Ratata Arts для издания ритм-экшена Ratatan. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC в 2025 году.

На выставке WePlay Expo 2024 в Шанхае, проходящей с 16 по 17 ноября, посетители смогут опробовать демо-версию игры на стенде издателя.

Ratatan сочетает элементы ритм-игры и сайдскроллерного экшена. В кооперативном режиме, поддерживающем до четырех игроков, участники управляют отрядами Кобунов, отдавая им команды под динамичную музыку.

Разработкой руководит Хироюки Котани, известный по созданию Patapon. Игроки берут на себя роль Рататана, используя магические инструменты для управления армией. Точная игра под ритм активирует «режим лихорадки», где изменяется фоновая музыка, а герои исполняют уникальные действия.