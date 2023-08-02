Ритм-стратегия Ratatan помимо ПК заглянет на все актуальные консоли ©

Кампания Kickstarter по сбору средств на ритм-игру Ratatan, духовного наследника популярной серии Patapon, достигла некоторых значимых целей.

Сумма, собранная в рамках кампании Kickstarter, достигла 600 000 долларов США, что означает выход игры на консолях. В обновлении разработчики упоминают PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Кроме того, была достигнута еще одна цель, связанная с мини-игрой, которая открывает возможность сотрудничества с Дэвидом Уайзом, популярным композитором таких классических игр, как Donkey Kong Country и многих других любимых игр Rare.

Стоит отметить, что хотя в кампании Kickstarter практически везде упоминаются PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в качестве консольных платформ, в вопросах и ответах в сегодняшнем обновлении также упоминается PS4.

Что касается сетевого мультиплеера, то разработчики работают над дизайном, позволяющим воспроизводить контент в одиночной игре на 100% в автономном режиме, чтобы он оставался доступным даже после окончания действия сервиса. Они также рассматривают возможность самостоятельного хостинга для локального мультиплеера.

Команда также хотела бы реализовать кросс-игру, но, поскольку это дорогостоящее решение, оно будет привязано к более поздней цели. Наконец, физические версии игры будут доступны для всех консолей.

Ratatan была представлена на Bitsummit Let's Go в Киото после того, как о ней рассказали около года назад, а на прошлой неделе мы впервые увидели геймплей. Разработкой игры занимаются создатель Patapon Хироюки Котани и другие ветераны серии, режиссером выступает Тосиюки Ясуи, а продюсером - Казуто Сакадзири. Главный композитор - ветеран Patapon и LocoRoco Кенмей Адачи.

Кампания на Kickstarter была запущена всего пару дней назад и достигла своей первоначальной цели финансирования за 48 минут.