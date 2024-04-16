Разработчики Ratchet & Clank сделали бесплатным бонусное оружие за предзаказ к 8-й годовщине игры

Sony и Insomniac Games выпустили ремейк Ratchet & Clank 12 апреля 2016 года. Восемь лет спустя фанаты могут бесплатно получить бонусное оружие Bouncer по предварительному заказу.

«Вернитесь к Ratchet & Clank (2016) в честь ее 8-летия», — написали Insomniac Games в Twitter. «Чтобы отпраздновать это событие, Bouncer теперь доступен для загрузки без дополнительной оплаты».

Твит также призывает игроков PlayStation 5 ознакомиться с улучшениями игры следующего поколения, включая частоту кадров 60 FPS.

Bouncer запускает большую прыгающую бомбу, которая затем взрывается на несколько более мелких взрывающихся бомб. Это оружие было представлено в игре Ratchet & Clank: Going Commando для PS2 2003 года. Раньше игроки могли получить Bouncer только в качестве бонуса за предварительный заказ. Однако теперь они могут забрать его как бесплатное DLC из PlayStation Store. Затем игроки смогут приобрести его в игре у продавцов гаджетронов за 100 болтов.