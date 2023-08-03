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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
8 261 оценка

Доступен драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart

PastKNIGHT
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Компания AMD выпустила обновление драйвера Radeon Software Adrenalin 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart для Windows 11 и Windows 10, специально предназначенного для игры Ratchet & Clank: Сквозь миры.

Обновление драйверов AMD Radeon 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart для Windows 11 и Windows 10 доступно в рамках линейки программного обеспечения AMD Radeon Software Adrenalin. Специальная версия добавляет поддержку Ratchet & Clank: Сквозь миры и включает ряд исправлений, устраняющих проблемы, возникающие при использовании графических продуктов AMD.

Новое в AMD Radeon Software 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart

  • Добавлена поддержка Ratchet & Clank: Сквозь миры

Исправления ошибок

  • Исправлено: Падение приложения или зависание драйвера может наблюдаться при игре в Ratchet & Clank: Rift Apart с включенными функциями трассировки лучей и динамического изменения разрешения на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7900 XTX.

Известные проблемы

В обновлении драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.23.03 были обнаружены следующие известные ошибки:

  • Оверлей производительности Performance Metrics Overlay может не отображать FPS (количество кадров в секунду) в различных играх.
  • Повышенное энергопотребление в режиме ожидания может наблюдаться при использовании некоторых многодисплейных конфигураций с дисплеями разной разрешающей способности и частотой обновления на графических процессорах Radeon RX 7000 series.
  • Периодические графические искажения могут наблюдаться в игре Rocket League при отключенной функции Bloom на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6900 XT.
  • Временные зависания приложения могут наблюдаться при игре в RuneScape на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 5700 XT.
  • Звук может периодически отставать от видео при записи с использованием AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1.
  • При использовании видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT с технологией AMD SmartAccess Memory (SAM) может наблюдаться снижение производительности в играх, использующих DirectX 11. SAM предназначена для увеличения производительности, позволяя процессору обращаться к всей памяти видеокарты. Однако, в данном случае это вызывает проблему. Временным решением проблемы является отключение функции SmartAccess Memory на странице настройки производительности. Это должно восстановить нормальную работу системы до выхода официального исправления от AMD.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Listoman

Слоупок news. Драйвер вышел сутки назад, хотя до сих пор нет никаких тестов, некоторые говорят, что рт осталось недоступным для включения)

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