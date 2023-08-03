Доступен драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart

Компания AMD выпустила обновление драйвера Radeon Software Adrenalin 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart для Windows 11 и Windows 10, специально предназначенного для игры Ratchet & Clank: Сквозь миры.
Обновление драйверов AMD Radeon 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart для Windows 11 и Windows 10 доступно в рамках линейки программного обеспечения AMD Radeon Software Adrenalin. Специальная версия добавляет поддержку Ratchet & Clank: Сквозь миры и включает ряд исправлений, устраняющих проблемы, возникающие при использовании графических продуктов AMD.
Новое в AMD Radeon Software 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart
- Добавлена поддержка Ratchet & Clank: Сквозь миры
Исправления ошибок
- Исправлено: Падение приложения или зависание драйвера может наблюдаться при игре в Ratchet & Clank: Rift Apart с включенными функциями трассировки лучей и динамического изменения разрешения на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7900 XTX.
Известные проблемы
В обновлении драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.23.03 были обнаружены следующие известные ошибки:
- Оверлей производительности Performance Metrics Overlay может не отображать FPS (количество кадров в секунду) в различных играх.
- Повышенное энергопотребление в режиме ожидания может наблюдаться при использовании некоторых многодисплейных конфигураций с дисплеями разной разрешающей способности и частотой обновления на графических процессорах Radeon RX 7000 series.
- Периодические графические искажения могут наблюдаться в игре Rocket League при отключенной функции Bloom на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6900 XT.
- Временные зависания приложения могут наблюдаться при игре в RuneScape на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 5700 XT.
- Звук может периодически отставать от видео при записи с использованием AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1.
- При использовании видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT с технологией AMD SmartAccess Memory (SAM) может наблюдаться снижение производительности в играх, использующих DirectX 11. SAM предназначена для увеличения производительности, позволяя процессору обращаться к всей памяти видеокарты. Однако, в данном случае это вызывает проблему. Временным решением проблемы является отключение функции SmartAccess Memory на странице настройки производительности. Это должно восстановить нормальную работу системы до выхода официального исправления от AMD.
Слоупок news. Драйвер вышел сутки назад, хотя до сих пор нет никаких тестов, некоторые говорят, что рт осталось недоступным для включения)