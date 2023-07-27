ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart сравнили с консольной

В последние дни много говорится о выходе Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК. Разработчики обещали ряд улучшений, но можем ли мы реально рассчитывать на новое визуальное качество?
Ratchet & Clank: Rift Apart, несомненно, является одним из шедевров каталога PlayStation 5. На консоли текущего поколения игра была оценена по достоинству, поскольку разработчики из Insomniac Games реализовали потенциал PS5 - игра отлично выглядит и предлагает очень приятный геймплей.
Insomniac Games совместно с Nixxes Software разработали порт игры для ПК, однако последние кадры позволяют увидеть, как ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart выглядит на фоне PS5-версии. Геймплей был записан на железе GeForce RTX 4080, так что можно смело говорить о мощной машине.
Ratchet & Clank: Rift Apart на обеих платформах выглядит очень хорошо, и хотя различия есть, вряд ли кто-то может говорить о совершенно другом визуальном оформлении. Безусловно, стоит отметить, что ПК-порт игры работает хорошо, хотя и страдает от разнообразных технических проблем.
Некоторые текстуры похуже на 4080 4090 ))) чем на PS5 или они так криво портировали текстуры)))
Я вот играю , все на ультрах , без лучей , с длсс на качество. И нашел такие вот текстуры интересные, спецом постоял мб не подгрузились еще , но нет так они и выглядят , хз как на пс5
Тут явно что-то не так с подгрузкой текстур.
Никсы в очередной раз выкатили сырой порт. Текстуры рандомно могут не подгружаться (от конфигурации пк вообще не зависит), RT тени/отражения глитчуют и зачастую некорректно отображаются. Забавно, что точно такие же проблемы были в их предыдущих портах пауков для Sony. А вот когда они делали пк версии для скваров, получалось очень даже хорошо. Были, конечно, жалобы на производительность, но зато там все игры с релиза работали без графических багов, ещё и с кучей эксклюзивных для пк графических наворотов (особенно в Ларках).
Разница только в цене.
Вот Returnal был графит очень хорош, прям намного круче чем на пс5, я даже впечатлился от неожиданности.
А тут разница не особо прям, единственное затенение на лучах сильно отличается, в остальном разница не сильно видна. Ожидал большего.