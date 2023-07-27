ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart сравнили с консольной ©

В последние дни много говорится о выходе Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК. Разработчики обещали ряд улучшений, но можем ли мы реально рассчитывать на новое визуальное качество?

Ratchet & Clank: Rift Apart, несомненно, является одним из шедевров каталога PlayStation 5. На консоли текущего поколения игра была оценена по достоинству, поскольку разработчики из Insomniac Games реализовали потенциал PS5 - игра отлично выглядит и предлагает очень приятный геймплей.

Insomniac Games совместно с Nixxes Software разработали порт игры для ПК, однако последние кадры позволяют увидеть, как ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart выглядит на фоне PS5-версии. Геймплей был записан на железе GeForce RTX 4080, так что можно смело говорить о мощной машине.

Ratchet & Clank: Rift Apart на обеих платформах выглядит очень хорошо, и хотя различия есть, вряд ли кто-то может говорить о совершенно другом визуальном оформлении. Безусловно, стоит отметить, что ПК-порт игры работает хорошо, хотя и страдает от разнообразных технических проблем.