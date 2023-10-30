Стратегическая песочница Ratopia выйдет в раннем доступе 6 ноября

Игра Ratopia от инди-разработчиков Cassel Games начнет свое путешествие по раннему доступу Steam с 6 ноября.

Ratopia - это игра, в которой, подобно Terraria и Minecraft, вы управляете персонажем, лидером крыс, чтобы исследовать мир и построить город. Построить город в одиночку довольно сложно, поэтому, как и в Rimworld и Oxygen Not Included, в игре есть функция симуляции, когда вы отдаете команды другим крысам, чтобы они помогали в строительстве города.

Однако жители не будут работать без вознаграждения. Им нужна зарплата, предметы первой необходимости, услуги и различные инфраструктуры. Необходимые для этого средства добываются с помощью чеканки монет, налогов и торговли, что позволяет создать устойчивую экономику. Кроме того, игроку приходится бороться с врагами, которые периодически вторгаются в город, и преодолевать стихийные бедствия, что обеспечивает высокий уровень погружения, поскольку игрок может потерять счет времени.

Разработчик заявил: "Будучи давним поклонником градостроительных игр, я всегда мечтал о разработке симулятора. Мечта стать разработчиком игры возникла из этого желания. Я понимаю, что разработка градостроительной игры требует значительных затрат времени и ресурсов и сопряжена с большим риском. Однако, воодушевленные поддержкой наших пользователей, мы смело приняли этот вызов. Мы искренне надеемся на вашу дальнейшую поддержку и интерес.

Игра будет доступна для игры в Steam 6 ноября 2023 года. В настоящее время подготовлена демоверсия игры с последним обновлением, которую можно опробовать в Steam.