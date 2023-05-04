Красочная ролевая игра Ravenlok доступна на ПК, Xbox Series X|S и Xbox One ©

Ravenlok, увлекательное приключение, разработанное компанией Cococucumber, доступно с сегодняшнего дня на Game Pass для ПК, Xbox Series X|S и Xbox One. В игре мы можем следить за историей Равенлок, девушки, которая попадает в волшебный мир, пройдя через заколдованное зеркало.

Анонсированная с трейлером во время последней Xbox & Bethesda Games Showcase, Ravenlok представляет собой любопытную смесь Алисы в стране чудес и воксельного стиля, вовлекая нас в миссию по спасению мира от злой королевы.

В ходе кампании мы столкнемся с пугающими существами и все более сильными врагами, полагаясь на динамичную боевую систему, которая позволит нам использовать меч и щит, а также магические способности и бомбы, чтобы выиграть наши сражения, даже против смертоносных боссов.

По пути мы будем встречать любопытных персонажей и помогать им решать их проблемы, исследуя увлекательный Грибной лес и решая головоломки Дома масок или открывая секреты, скрытые в таинственном Лабиринте.