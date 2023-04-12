Ролевая игра Ravenlok выйдет в начале мая ©

Студия Cococucumber официально сообщила о том, что релиз ее сказочной ролевой игры Ravenlok состоится 4 мая. В этот день проект станет доступен на Xbox Series, Xbox One и PC (Epic Games Store и Microsoft Store). Цена составит 25 долларов, а предзаказы стартуют 20 апреля. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass.

Я вырос в Малайзии, и классика Толкина позволила мне открыть портал в другой мир, в царство воображения и возможностей, — заявила продюсер и режиссер Cococucumber Ванесса Чиа в пресс-релизе. — Благодаря этой басне о борьбе за творческую жизнь мы надеемся, что приключения Равенлока подарят игрокам чувство бегства от реальности и много радости.

Кира и ее семья переехали в свой новый загородный дом, доставшийся в наследство от пропавшего родственника. Исследуя пыльный сарай, Кира натыкается на зеркало, которое в действительности оказывается порталом в волшебное царство. Ошеломленная и сбитая с толку, она встречает мир фантазий, наполненный любопытными персонажами и грозными монстрами. В этой беспокойной стране Кира принимает мантию Равенлока; с мечом и щитом в руке она начинает эпическое путешествие, чтобы спасти павшее Царство Дунии из лап деспотичной королевы.