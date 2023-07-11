Студия Cococucumber отмечает успешный релиз милой адвенчуры Ravenlok специальным трейлером ©

В мае этого года на ПК и консолях Xbox состоялся релиз причудливой адвенчуры Ravenlok с видом от третьего лица, сражениями с монстрами и головоломками. Благодаря необычному визуальному стилю и свежему взгляду на фэнтези и ролевой экшен, геймеры по достоинству оценили захватывающий мир игры. Выпуском игры занималась независимая студия Cococucumber и скромный бюджет команды не помешал им отметить чрезвычайный успех Ravenlok.

Разработчики игры собрали главные отзывы журналистов на свою новинку и представили хвалебный трейлер Ravenlok. В этом видео демонстрируются главные цитаты критиков, которое смогли разглядеть необычайный потенциал инди-проекта. Всего за шесть недель Ravenlok смогла набрать полмиллиона активных игроков на всех платформах и получить отдельную похвалу от главы Xbox Фила Спенсера.

Ravenlok доступна для игры на ПК, Xbox One и Xbox Series S|X. Игру могут оценить бесплатно подписчики Game Pass.