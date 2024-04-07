Поклонник Rayman 3 показал ремейк на Unreal Engine 5

Дизайнер Марк Холубовски (Mark Holubowski) поделился видеороликом, демонстрирующим, как может выглядеть ремейк Rayman 3 в движке Unreal Engine 5. Для этого проекта Холубовски переделал всю стартовую зону, и результат получился весьма впечатляющим.

В отличие от других фанатских ремейков, в этом есть полноценные сцены и геймплейные механики. Как и в оригинальной игре, Рэйман может прыгать, собирать монеты и сражаться с врагами. Это действительно один из лучших примеров того, чего могут добиться творцы в рамках фанатских проектов.

Первое видео — это полное прохождение проекта. В нем показана графика игры и ее геймплейная механика. Во втором ролике сравнивается оригинальная версия и ремейк. Это видео демонстрирует, насколько улучшилась графика при использовании такого современного игрового движка, как UE5. При этом пользователь сохранил художественный стиль оригинальной игры. В общем, впечатляет то, чего ему удалось добиться в одиночку.

К сожалению, Холубовски не выпустил этот фанатский ремейк в открытый доступ. Как и большинство фанатских ремейков, этот был создан для портфолио.