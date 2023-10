Геймдиректор Mario + Rabbids хотел бы поработать над новой игрой в серии Rayman ©

Давиде Солиани (Davide Soliani), креативный директор Ubisoft Milan, ответственный за Mario + Rabbids: Kingdom Battle и продолжение Sparks of Hope, заявил, что он был бы "дураком", если бы не принял предложение сделать новую игру про Rayman, если бы такая возможность представилась.

Об этом он рассказал в интервью NintendoEverything, где его спросили, будет ли он заинтересован в создании новой игры в серии Rayman:

Если бы у меня была такая возможность, я был бы сумасшедшим, если бы не воспользовался этим шансом. Если честно, то да. Я имею в виду, что Rayman - это такая игра, в которой нет реалистичного элемента. А поскольку в ней нет реализма, все, что вы создаете в игре, проистекает из вашего воображения и воображения команды. Все, начиная от стула, стола, врага и заканчивая окружением, - это искусство, это создание чего-то с нуля. Для меня, как разработчика, это вершина всех возможностей. Можно сходить с ума и создавать свои собственные вещи, как мы это делали в Sparks of Hope. Думаю, я был бы глупцом, если бы не воспользовался этой возможностью, если бы мне представился такой шанс.

Если исключить пару спин-оффов на мобильных устройствах, то с момента выхода последней игры с участием Рэймана, а именно Rayman Legends, вышедшей на ПК и консолях в 2013 году и вызвавшей восторг как у зрителей, так и у критиков, прошло уже около десяти лет.

С другой стороны, этот персонаж стал главным героем Rayman in the Phantom Show, последнего DLC, выпущенного для Mario + Rabbids: Sparks of Hope (наш обзор), и есть надежда, что это лишь закуска к новой игре с фиолетовым баклажаном в главной роли. Время для этого определенно пришло.