В Steam вышли гонки на радиоуправляемых машинках - RC Revolution

Олдскульная гонка на радиоуправляемых машинках с тюнингом, конструктором трасс и потным мультиплеером. Победы, челлендж и фан ждут тебя. Врывайся в захватывающий мир гонок на радиоуправляемых машинках, который подарит тебе незабываемые моменты интенсивного погружения. Эта игра выжмет всё: твою стратегию, умение и скорость, как ты выжимаешь газ. Попробуй первым опыт который станет вечной классикой в мире соревновательных гонок!

Нырни в многопользовательский хаос со множеством соревновательных и кооперативных режимов. Соревнуйся с друзьями или катайся вместе на одном экране или онлайн. Каждая гонка - не только фан, но и возможность раскрыть свои границы и подняться в рангах системы прогрессии.

Веселье не заканчивается на гонках. С творческим и настраиваемым конструктором трасс, создавай свои собственные трассы, наполненные изобретательными препятствиями и опасностями. Редактор чемпионата позволит тебе настраивать собственные серии событий и чемпионаты, чтобы играть всегда было интересно!