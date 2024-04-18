Авторы шутера Ready or Not подтвердили утечку данных, однако она оказалась не настолько масштабной

На днях поступила тревожная информация об еще одном масштабном взломе разработчиков игр. На этот раз от рук недоброжелателей пострадала независимая студия Void Interactive, которая работает над реалистичным шутером Ready or Not. Хакеры заявили, что якобы получили доступ к исходному коду игры и другой конфиденциальной информации, однако им стоит умерить свой пыл. Для разработчиков утечка оказалась болезненной, но не настолько масштабной.

В Void Interactive сегодня официально подтвердили, что её сетевая инфраструктура и некоторые данные подверглись взлому. Атака хакеров была совершена в конце марта, и разработчики уже какое-то время работают над устранением последствий. Как отмечают представители студии, взлом был действительно масштабным. Разработчикам еще предстоит выяснить, какие документы пострадали и устранить уязвимости в своей защите.

Вместе с этим в Void Interactive отдельно подчеркивают, что данные пользователей и сотрудников не пострадали. Также в студии отрицают утечку исходного кода шутера Ready or Not или других инструментов разработчиков. По словам разработчиков, от утечки в основном пострадала техническая и юридическая документация. Поэтому в слитых данных были найдены упоминания о версиях игры для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Студия действительно готовится выпустить шутер на консолях.