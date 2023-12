Ready or Not с рекордным количеством игроков после релиза версии 1.0

Вчера Ready or Not получила полноценный однопользовательский режим и версию 1.0. Релиз игры в раннем доступе уже собрал внушительное количество поклонников. Так, за вчерашний вечер на серверах Steam было зарегистрировано свыше 51 тысячи человек, одновременно играющих в Ready or Not. Как ожидается, на выходных этот результат еще больше улучшится.

Для сравнения, рекорд активности в раннем доступе составил 19 621 человек, играющих одновременно, а в течение нескольких недель до выхода версии 1.0 ежедневный показатель составлял порядка 3 000-5 000 человек одновременно.

Игра явно пришлась по душе пользователям Steam. Если посчитать отзывы за последние 30 дней, то 89 % из них хвалят Ready or Not. Игрокам понравились многие изменения, внесенные в версию 1.0: они хвалят кампанию, новое снаряжение и улучшения в системе управления управляемыми ИИ полицейскими.

Впрочем, не обошлось и без недочетов разработчиков. Некоторые жалуются на заметно ухудшившуюся производительность (что может быть связано с внедрением новой системы освещения) и частые ошибки в работе ИИ (например, офицеры полиции могут вести огонь по врагам через тела своих товарищей).