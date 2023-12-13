Ready or Not совсем скоро выйдет из раннего доступа. Авторы показали изменения в ИИ отряда спецназа

Хардкорный тактический шутер от первого лица Ready or Not от VOID Interactive наконец-то выйдет из раннего доступа сегодня вечером.

Изначально игра была анонсирована шесть лет назад, хотя в разработке она находилась еще раньше (с июня 2016 года). Предзаказы начались в марте 2019 года с расчетом на запуск в четвертом квартале 2020 года, но произошла задержка. В итоге Ready or Not появилась в раннем доступе Steam в декабре 2021 года, почти два года назад. Игра сразу же попала в новости, став лидером продаж в цифровом магазине Valve, а также из-за запланированного уровня со стрельбой в школе.

Еще один спор разгорелся в июне 2022 года, когда Ready or Not была ненадолго удалена из Steam из-за нарушения авторских прав, вызванного материалами, добавленными с картой Night Club. Однако после удаления этих материалов игра быстро вернулась в Steam.

Несмотря на все эти ситуации, игра оставалась чрезвычайно популярной среди фанатов. Ее по-прежнему одобряют 91 % пользователей, а продажи, основанные на данных Steam, составляют от 2,82 до 4,04 миллиона экземпляров.

Обновление 1.0, безусловно, является большим событием для VOID Interactive. Фанаты могут ожидать следующих дополнений:

Режим командира: Полноценный, захватывающий однопользовательский режим, предлагающий взглянуть на реальную жизнь офицеров спецназа с высокими ставками. Игроки берут на себя роль командира спецназа полицейского департамента Лос-Суэноса, которому предстоит разрядить обстановку в различных рискованных ситуациях, включая ситуацию с заложниками, угрозу взрыва, забаррикадировавшихся подозреваемых и многое другое.

Значительно расширено количество миссий.

Полная переработка предыдущих миссий.

Дополнительный контент, кастомизация и улучшение качества жизни.

ИИ спецназа также получил различные улучшения, о которых подробно рассказывается в видеоролике Ready or Not выше. Теперь у NPC есть двенадцать различных голосов спецназовцев - более 18 тысяч озвученных реплик. Они станут более интеллектуальными при позиционировании на поле боя, а игроки смогут воспользоваться совершенно новыми индивидуальными командами для товарищей по команде (очистить комнату без подкрепления, поменяться позициями с товарищем по команде), а также командами для использования нелетальных гаджетов, таких как перцовый баллончик или тазер.

Пока что Ready or Not остается эксклюзивом для ПК. VOID Interactive заявила, что заинтересована в потенциальном консольном релизе, и даже выразила радость по поводу тактильной отдачи, которую обеспечивают контроллеры DualSense для PS5. Однако пока ничего не вышло.