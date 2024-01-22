Тактический шутер Ready or Not официально получил поддержку русского языка

Обновление игры от 19 января 2024 года добавляет в Ready or Not поддержку русского языка, а также нескольких других, включая португальский, польский, итальянский, испанский и турецкий.
Тем не менее, в игре по-прежнему присутствуют небольшие недочеты и явные ошибки. Например, заметен код для выделения шрифта красным цветом в опциях взаимодействия. Большая часть игры переведена на русский язык, но всё еще можно наткнуться на текст на английском языке.
пока что кривой и не полный, его даже в патч-листе не упомянули, явно будут еще тестить и допиливать.
Да и саму игру тоже, что игра делала в раннем доступе - вообще непонятно. Лютейшие статтеры после каждой загрузки, плюс надо вычищать все старые сейвы, настройки и прочее, может помочь. Всякие демки записывает на диск С, которые не отключаются. ИИ лютейший читераст, который видит через стены и затылком.
Но сама игра порадовала, финальный уровень даже немного удивил своим твистом, так сказать.
это хорошая новость
Ага спасибо, прошел от а до я с русификатором, причем прошел раз 10 с учетом того что играл с беток, все хватит с меня, а так игра топчик конечно.