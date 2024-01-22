Тактический шутер Ready or Not официально получил поддержку русского языка

В обществе царит тотальное напряжение. Вашей задачей, как одного из бойцов специального отряда, станет наведение порядка на городских просторах. Если вы в форме и при оружии, значит где-то всё ещё есть плохие парни. Четкое взаимодействие оперативников в группе, планирование операции согласно проектам зданий, не гарантирует возвращения домой. Подбор снаряжение и безусловный навык станут вашими основными помощниками.

В игре представлено более 60 уникальных предметов снаряжения. Оптимальное сочетание оптики, модификаций оружия, магазинов и цевье обеспечат вам преимущество в бою и помогут добиться успеха в любой ситуации. Если в угоду безопасности вы готовы пожертвовать мобильностью, то запаситесь бронепластинами и тяжёлой бронёй. Также не забывайте о своей уникальной форме и командных нашивках.