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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Другой симулятор, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.8 635 оценок

Тактический шутер Ready or Not официально получил поддержку русского языка

Simple Jack
Новости

Обновление игры от 19 января 2024 года добавляет в Ready or Not поддержку русского языка, а также нескольких других, включая португальский, польский, итальянский, испанский и турецкий.

Тем не менее, в игре по-прежнему присутствуют небольшие недочеты и явные ошибки. Например, заметен код для выделения шрифта красным цветом в опциях взаимодействия. Большая часть игры переведена на русский язык, но всё еще можно наткнуться на текст на английском языке.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
GraF68ru

пока что кривой и не полный, его даже в патч-листе не упомянули, явно будут еще тестить и допиливать.

Да и саму игру тоже, что игра делала в раннем доступе - вообще непонятно. Лютейшие статтеры после каждой загрузки, плюс надо вычищать все старые сейвы, настройки и прочее, может помочь. Всякие демки записывает на диск С, которые не отключаются. ИИ лютейший читераст, который видит через стены и затылком.

Но сама игра порадовала, финальный уровень даже немного удивил своим твистом, так сказать.

3
Zlobin_Evgeny

это хорошая новость

0
Лидер_Мур

Ага спасибо, прошел от а до я с русификатором, причем прошел раз 10 с учетом того что играл с беток, все хватит с меня, а так игра топчик конечно.

0