Генеральный директор Take-Two: 50 долларов за переиздание Red Dead Redemption это "отличная цена для потребителей" ©

Генеральный директор и председатель совета директоров компании Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) защитил цену на предстоящие версии Red Dead Redemption для Switch и PS4.

В понедельник издатель Take-Two, компания Rockstar Games, объявила, что Red Dead Redemption выйдет на Switch и PS4 17 августа, а физический релиз состоится 13 октября.

Также было объявлено, что игра будет стоить 49,99 долл.

IGN поинтересовался у Зельника, почему цена на игру была установлена именно такая, особенно если учесть, что она уже доступна на Xbox через обратную совместимость за 29,99 долларов (а Undead Nightmare можно приобрести за 9,99 долларов).

"Это лишь то, что мы считаем коммерчески верной ценой для нее", - ответил Зельник.

После того как исполнительный директор Take-Two по финансам Ханна Сейдж (Hannah Sage) отметила, что версии для Switch и PS4 также включают Undead Nightmare, Зельник добавил, что Undead Nightmare "была отличной самостоятельной игрой, когда она изначально была выпущена, поэтому мы считаем, что это отличный комплект для первого раза, и, конечно, это отличная цена для потребителей".

Объявление Rockstar, опубликованное в понедельник, гласило: "Испытайте эпическое западное приключение Red Dead Redemption и его новаторский зомби-хоррор Undead Nightmare - обе игры впервые выходят на Nintendo Switch и PlayStation 4 в одном комплекте.

"В новой версии, созданной студией Double Eleven Studios для Switch и PS4, эти два классических приключения вновь объединяются, чтобы новые игроки и фанаты могли наслаждаться ими на современных консолях, включая обратную совместимость с PlayStation 5".

Переиздание уже сравнили с оригинальной игрой, а пользователи утопили анонсирующий трейлер в дизлайках.