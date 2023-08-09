Генеральный директор Take-Two: 50 долларов за переиздание Red Dead Redemption это "отличная цена для потребителей"

Генеральный директор и председатель совета директоров компании Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) защитил цену на предстоящие версии Red Dead Redemption для Switch и PS4.
В понедельник издатель Take-Two, компания Rockstar Games, объявила, что Red Dead Redemption выйдет на Switch и PS4 17 августа, а физический релиз состоится 13 октября.
Также было объявлено, что игра будет стоить 49,99 долл.
IGN поинтересовался у Зельника, почему цена на игру была установлена именно такая, особенно если учесть, что она уже доступна на Xbox через обратную совместимость за 29,99 долларов (а Undead Nightmare можно приобрести за 9,99 долларов).
"Это лишь то, что мы считаем коммерчески верной ценой для нее", - ответил Зельник.
После того как исполнительный директор Take-Two по финансам Ханна Сейдж (Hannah Sage) отметила, что версии для Switch и PS4 также включают Undead Nightmare, Зельник добавил, что Undead Nightmare "была отличной самостоятельной игрой, когда она изначально была выпущена, поэтому мы считаем, что это отличный комплект для первого раза, и, конечно, это отличная цена для потребителей".
Объявление Rockstar, опубликованное в понедельник, гласило: "Испытайте эпическое западное приключение Red Dead Redemption и его новаторский зомби-хоррор Undead Nightmare - обе игры впервые выходят на Nintendo Switch и PlayStation 4 в одном комплекте.
"В новой версии, созданной студией Double Eleven Studios для Switch и PS4, эти два классических приключения вновь объединяются, чтобы новые игроки и фанаты могли наслаждаться ими на современных консолях, включая обратную совместимость с PlayStation 5".
Переиздание уже сравнили с оригинальной игрой, а пользователи утопили анонсирующий трейлер в дизлайках.
...💩
Выпускать, в середине текущего поколения, порт на консоль прошлого поколения за фулл прайс
Игру позапрошлого)
Генеральный директор:
Схавают
Даже $30 за порт допотопной игры для устаревших консолей - это слишком. 15-20 долларов за цифровую копию - самое то.
За 50-60 долларов уже можно Starfield на ПК предзаказать.
Брал игру и длс на Xbox по обработке. На скидке $8.39. А там и сглаживание и 4к. Вот тут цена вполне оправдана. Но $50 это перебор. Золотая цена $15. Тем более что ничего не улучшили и не добавили. А только мультиплеер вырезали.
Зато понятно теперь, почему на. Xbox не анонсировали - там эта афёра не прокатила бы.
Переиздание, в котором толком ничего не сделали... вообще должно быть бесплатно для прошлых владельцев.
Для них конечно хорошая цена ,бабло грести а потребитель никого не заботит
100$ тоже хорошая цена только есть ньюанс...
Конечно мы не выкатим на ПК, какой лох там это купит за такую цену, с таким успехом можно сразу на торрент выставлять. А вот пользователи Нинтендо с радостью, хоть никто и не просил его но купят, они и не такое покупают)
Иронично, но так оно и есть
Он ебобо?
Ну 50 то это не 70. Сами понимаете, разработка дорожает.
А производство отстаёт 😁
"50 долларов за переиздание Red Dead Redemption это "отличная цена для потребителей" "??? - Зельник походу офигел конкретно. За такое надо наказывать провальными продажами.
Nintendo на сыче продает и куда как более древние игры, за такой ценник.
И значит надо встать на четвереньки и схавать?
А разве нытье игроков на что то влияет !?) Индустрия как была пронизана жадностью, так и остается, несмотря на все поставленные дизлайки на ютубе, и нолики на metacritic...
А че так щедро то? надо было 70 ставить все же разработка игр же дорожает, а тут прям задаром отдают, филантропы прям!
Да Зельник судак белоглазый,отмороженный, ни одного дела поручить нельзя, сволочь,скотина, креста на нём нет, чмошник не деспансерезированный. На ровном месте, на бильярдном столе, яму с дЮрмом может найти и в ней утонуть. Ей богу обосрётся еще раз Огорчусь❗️
ого как знатно порвало...
Да у тебя тут целое кладбище)
А я отварчику выпил😁
Вот же клоун
Ещë бы слушать миллионера который плевал на ваши доходы и вашу жизнь. Богачи незнаю и не хотят знать как вы живëте и сколько зарабатываете. Он 100 поставит и скажет это копейки ведь для него этот как за хлебом сходить
Миллионер который ходит за хлебом.🤔
я уже представляю ценник GTA 6... этак в баксов 200... за стандартное издание.
Кстати, даже цена на сомнительный Grand Theft Auto: The Trilogy в $60 более себя оправдывает. Потому что: три игры, всё же какой-никакой, но ремастер и улучшения есть, выпуск на современных платформах.
Ну может сама концепция, с трудом, и потянет на 60, но то, что мы получили в итоге тянет максимум на "ну если доплатите мне, то я поиграю")
На пс3 она 13-30$ стоит лол. Тут пользователи бокса выигрывают. Нам сонибоям по губам, мб конечно зв добавленый русик для всего мира подняли цену))
Дак они через пару месяцев на ПК и PS5 с Xbox выпустят за 70 бачей.
Без выхода на пк и разлоченного фпс и всяких дальностей прорисовки дороговато
проще ту же рдр2 купить за те же деньги
Зельник, походу, с ума сошёл, уже второй раз (минимум) несёт какую-то неадекватную чушь
Вот это уже не смешно, хотя...
По факту, за устаревшую игру 2010 года платить больше чем 500-1000 рублей это уже чересчур. Как минимум потому что это прошлое поколение а то и позапрошлое, и потому что её в большинстве случаев купят только те, кто играл в неё на пике её популярности да те, кому понравилась вторая часть
на свитч возьму только со скидкой,когда будет меньше 10 долларов,а на пк пиратка сойдёт,как минимум, потому что они выкатят не сразу с консольными версиями.Да так было всегда,но не с игрой 13 летней давности же так поступать..Тем более учитывая что это обычный порт