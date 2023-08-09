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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 778 оценок

Генеральный директор Take-Two: 50 долларов за переиздание Red Dead Redemption это "отличная цена для потребителей"

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butcher69
Новости

Генеральный директор и председатель совета директоров компании Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) защитил цену на предстоящие версии Red Dead Redemption для Switch и PS4.

В понедельник издатель Take-Two, компания Rockstar Games, объявила, что Red Dead Redemption выйдет на Switch и PS4 17 августа, а физический релиз состоится 13 октября.

Также было объявлено, что игра будет стоить 49,99 долл.

IGN поинтересовался у Зельника, почему цена на игру была установлена именно такая, особенно если учесть, что она уже доступна на Xbox через обратную совместимость за 29,99 долларов (а Undead Nightmare можно приобрести за 9,99 долларов).

"Это лишь то, что мы считаем коммерчески верной ценой для нее", - ответил Зельник.

После того как исполнительный директор Take-Two по финансам Ханна Сейдж (Hannah Sage) отметила, что версии для Switch и PS4 также включают Undead Nightmare, Зельник добавил, что Undead Nightmare "была отличной самостоятельной игрой, когда она изначально была выпущена, поэтому мы считаем, что это отличный комплект для первого раза, и, конечно, это отличная цена для потребителей".

Объявление Rockstar, опубликованное в понедельник, гласило: "Испытайте эпическое западное приключение Red Dead Redemption и его новаторский зомби-хоррор Undead Nightmare - обе игры впервые выходят на Nintendo Switch и PlayStation 4 в одном комплекте.

"В новой версии, созданной студией Double Eleven Studios для Switch и PS4, эти два классических приключения вновь объединяются, чтобы новые игроки и фанаты могли наслаждаться ими на современных консолях, включая обратную совместимость с PlayStation 5".

Переиздание уже сравнили с оригинальной игрой, а пользователи утопили анонсирующий трейлер в дизлайках.

-35
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Vinzed

...💩

Выпускать, в середине текущего поколения, порт на консоль прошлого поколения за фулл прайс

22
evil_capcha

Игру позапрошлого)

11
Omnia Smirnow

Генеральный директор:

Поешьте гoвнеца!
1
HellowRainbow

Схавают

0
warp 37

Даже $30 за порт допотопной игры для устаревших консолей - это слишком. 15-20 долларов за цифровую копию - самое то.

За 50-60 долларов уже можно Starfield на ПК предзаказать.

14
Vadolas

Брал игру и длс на Xbox по обработке. На скидке $8.39. А там и сглаживание и 4к. Вот тут цена вполне оправдана. Но $50 это перебор. Золотая цена $15. Тем более что ничего не улучшили и не добавили. А только мультиплеер вырезали.

6
warp 37 Vadolas

Зато понятно теперь, почему на. Xbox не анонсировали - там эта афёра не прокатила бы.

5
Big and Fat

Переиздание, в котором толком ничего не сделали... вообще должно быть бесплатно для прошлых владельцев.

0
Mad_cloud

Для них конечно хорошая цена ,бабло грести а потребитель никого не заботит

8
hpi

100$ тоже хорошая цена только есть ньюанс...

7
DenisVTR

Конечно мы не выкатим на ПК, какой лох там это купит за такую цену, с таким успехом можно сразу на торрент выставлять. А вот пользователи Нинтендо с радостью, хоть никто и не просил его но купят, они и не такое покупают)

7
брaтанчик

Иронично, но так оно и есть

1
Анна Кранцове

Он ебобо?

5
wianewa

Ну 50 то это не 70. Сами понимаете, разработка дорожает.

3
HoganHog

А производство отстаёт 😁

1
Arthur Morgan RD2

"50 долларов за переиздание Red Dead Redemption это "отличная цена для потребителей" "??? - Зельник походу офигел конкретно. За такое надо наказывать провальными продажами.

3
alex_jay

Nintendo на сыче продает и куда как более древние игры, за такой ценник.

2
Валерий Юриков

И значит надо встать на четвереньки и схавать?

0
alex_jay Валерий Юриков

А разве нытье игроков на что то влияет !?) Индустрия как была пронизана жадностью, так и остается, несмотря на все поставленные дизлайки на ютубе, и нолики на metacritic...

0
worys

А че так щедро то? надо было 70 ставить все же разработка игр же дорожает, а тут прям задаром отдают, филантропы прям!

1
HoganHog

Да Зельник судак белоглазый,отмороженный, ни одного дела поручить нельзя, сволочь,скотина, креста на нём нет, чмошник не деспансерезированный. На ровном месте, на бильярдном столе, яму с дЮрмом может найти и в ней утонуть. Ей богу обосрётся еще раз Огорчусь❗️

1
dead2dog

ого как знатно порвало...

1
tvorog8088

Да у тебя тут целое кладбище)

2
HoganHog tvorog8088

А я отварчику выпил😁

2
Alcoza1cer

Вот же клоун

1
Punisher1

Ещë бы слушать миллионера который плевал на ваши доходы и вашу жизнь. Богачи незнаю и не хотят знать как вы живëте и сколько зарабатываете. Он 100 поставит и скажет это копейки ведь для него этот как за хлебом сходить

1
HoganHog

Миллионер который ходит за хлебом.🤔

1
AlexVurhis

я уже представляю ценник GTA 6... этак в баксов 200... за стандартное издание.

1
warp 37

Кстати, даже цена на сомнительный Grand Theft Auto: The Trilogy в $60 более себя оправдывает. Потому что: три игры, всё же какой-никакой, но ремастер и улучшения есть, выпуск на современных платформах.

0
ComplaisantZhi

Ну может сама концепция, с трудом, и потянет на 60, но то, что мы получили в итоге тянет максимум на "ну если доплатите мне, то я поиграю")

0
evil_capcha

На пс3 она 13-30$ стоит лол. Тут пользователи бокса выигрывают. Нам сонибоям по губам, мб конечно зв добавленый русик для всего мира подняли цену))

0
zatohka

Дак они через пару месяцев на ПК и PS5 с Xbox выпустят за 70 бачей.

0
rei_nyasha

Без выхода на пк и разлоченного фпс и всяких дальностей прорисовки дороговато

проще ту же рдр2 купить за те же деньги

0
Stas776

Зельник, походу, с ума сошёл, уже второй раз (минимум) несёт какую-то неадекватную чушь

0
Big and Fat

Вот это уже не смешно, хотя...

0
LonelyForce

По факту, за устаревшую игру 2010 года платить больше чем 500-1000 рублей это уже чересчур. Как минимум потому что это прошлое поколение а то и позапрошлое, и потому что её в большинстве случаев купят только те, кто играл в неё на пике её популярности да те, кому понравилась вторая часть

0
Josuke_4444

на свитч возьму только со скидкой,когда будет меньше 10 долларов,а на пк пиратка сойдёт,как минимум, потому что они выкатят не сразу с консольными версиями.Да так было всегда,но не с игрой 13 летней давности же так поступать..Тем более учитывая что это обычный порт

0
Михаил Исламов
Спойлер
0